Concursos públicos devem oferecer mais de 2,3 mil vagas em Manaus

Ao menos 2.300 vagas devem ser ofertadas em concursos públicos previstos para Manaus até 2026, segundo a Prefeitura. As seleções incluem cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 17.436,29. Ao todo, há previsão de ao menos quatro certames em todo o estado, sendo dois com comissões já formadas e outros dois com editais previstos, mas sem data definida.

Guarda Municipal de Manaus

A Prefeitura de Manaus planeja realizar, ainda no primeiro semestre de 2025, um novo concurso para a Guarda Municipal, com a oferta de 500 vagas. O anúncio foi feito no dia 19 de maio pelo secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto Siqueira, e pelo prefeito David Almeida, durante a inauguração do segundo Núcleo Operacional da GCM.

“Eu já aproveito aqui para dizer que a gente deve anunciar, já no primeiro semestre do ano que vem, mais um concurso público da Prefeitura, que será para mais guardas municipais. Nós vamos definir apenas o número de vagas que iremos contratar. Provavelmente, teremos um bom número. Estamos crescendo com a nossa estrutura”, afirmou o prefeito.

Desde a reestruturação da Guarda Municipal, iniciada em 2022, o efetivo saltou de 50 para mais de 250 agentes armados. A meta da gestão é alcançar 1.500 servidores até 2027. O último concurso para o cargo, com exigência de nível médio, ofertou 200 vagas imediatas e salário inicial de R$ 2.689,78.

Além do reforço no efetivo, a prefeitura também investe em tecnologia e capacitação, por meio do programa “Smart Manaus”, que prevê o uso de videomonitoramento com reconhecimento facial para proteção de equipamentos públicos municipais.

Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Outro concurso confirmado é para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), com previsão de 1.000 vagas imediatas e 500 para cadastro reserva. O anúncio foi feito pelo prefeito no dia 15 de maio. O edital está previsto para ser publicado entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.

Entre os cargos previstos estão professores, pedagogos, técnicos administrativos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos e arquitetos.

ISS Manaus

A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação também prepara novo concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, de nível superior. A comissão organizadora foi divulgada no Diário Oficial no dia 13 de maio. O número de vagas ainda será definido, mas o salário inicial pode alcançar R$ 17.436,29, conforme o último edital, de 2019.

Manaus Previdência

No dia 16 de maio, o prefeito David Almeida anunciou a realização de concurso público para a Manaus Previdência, com edital previsto para fevereiro de 2026. A seleção contará com vagas de nível médio e superior, com salários entre R$ 5.500 e R$ 8.300.

“Estamos trabalhando para ampliar as oportunidades e reforçar os quadros da administração pública com profissionais qualificados. Vamos fazer concurso público também para a Manaus Previdência, muito provavelmente no mês de fevereiro de 2026. Então, comece a se preparar. É uma excelente oportunidade para você ingressar na Prefeitura de Manaus”, disse o prefeito.

A Portaria nº 510/2025, publicada no Diário Oficial do Município em 30 de abril, instituiu a comissão responsável pelo planejamento do certame. O grupo terá 60 dias, prorrogáveis por igual período, para concluir os estudos técnicos e definir a banca organizadora.

Câmara Municipal de Manaus

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) também anunciou a formação de comissão organizadora para concurso público. A medida foi publicada no Ato da Presidência nº 059/2025 – GP/DG/CMM, divulgado no dia 19 de maio. A quantidade de vagas e salários ainda não foi detalhada.

“A realização deste concurso público é um compromisso com a transparência, a legalidade e o fortalecimento do serviço público. Queremos garantir que a Câmara Municipal de Manaus conte com profissionais qualificados para melhor servir à população da nossa cidade”, afirmou o presidente da Casa, vereador David Reis (Avante).

Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam)

Após 14 anos sem concurso público, a Assembleia Legislativa do Amazonas também prepara um novo certame. O presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (União Brasil), confirmou que as provas devem ocorrer entre setembro e outubro, com homologação prevista para dezembro e convocação no início de 2026.

“Estamos hoje formalizando a Comissão Especial, que será composta por quatro servidores efetivos e um comissionado, que irão dar andamento a todo o processo. Agradeço a todos os servidores que aceitaram esse desafio e reafirmo que o concurso público da Aleam vai seguir todo o cronograma que já foi anunciado e que nós iremos realizar um certame sério e transparente. A instituição que realizará as provas será uma que tenha experiência em outros estados e qualificação adequada. Nossa gestão prioriza a eficiência, o equilíbrio e o trabalho sério. Não vou aceitar a interferência de ninguém”, declarou o deputado.

A previsão é de 300 vagas, sendo 100 para provimento imediato e 200 para cadastro de reserva. Dessas, 40 serão destinadas a cargos de nível médio e 60 de nível superior.

“Temos todo o equilíbrio financeiro para fazer o concurso público, e a expectativa é que seja concluído até o final do ano”, completou Roberto Cidade.

Leia mais: Polícia Federal prorroga até sexta inscrições para concurso público

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱