Governo anuncia mutirão para acelerar cirurgias em 7 especialidades no AM; confira

Mutirão vai ampliar o acesso da população a procedimentos cirúrgicos realizados pelas prefeituras, com apoio do Governo do Estado.

O governador Wilson Lima vai anunciar, nesta quinta-feira (5), a intensificação de cirurgias eletivas em unidades de saúde da capital e do interior do Amazonas. O mutirão vai ampliar o acesso da população a procedimentos cirúrgicos realizados pelas prefeituras, com apoio do Governo do Estado.

O governo vai aumentar a oferta de cirurgias em sete especialidades: cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, dermatologia, proctologia, oftalmologia e urologia.

A medida também amplia os turnos cirúrgicos e utiliza a plataforma Saúde AM Digital para convocar pacientes por meio da assistente virtual no WhatsApp.

