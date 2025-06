Projeto Acesso Livre encerra temporada com apresentação teatral neste sábado em Manaus

Última apresentação será neste sábado (6), com atividades gratuitas voltadas à formação artística e inclusão de jovens com deficiência

Manaus (AM) – O projeto Acesso Livre realiza sua última apresentação neste sábado (6), a partir das 10h, na Escola de Tempo Integral Maria de Lourdes, localizada no conjunto Promorar, bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste de Manaus. A iniciativa promove atividades artísticas voltadas para crianças e adolescentes, com foco na inclusão de pessoas com deficiência.

Contemplado pelo Edital nº 07/2023 da Lei Paulo Gustavo, o projeto é financiado pelo Governo do Amazonas, por meio do Conselho Estadual de Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A participação é gratuita e aberta ao público.

Além dos espetáculos, o Acesso Livre ofereceu oficinas teatrais para estudantes de duas escolas da capital. As aulas foram conduzidas pelos instrutores Eduardo Oliveira, Miro Nessa e Nickelly Góes. A proposta é incentivar o desenvolvimento artístico dos jovens e promover o acesso à cultura em comunidades escolares, com ênfase na diversidade e na inclusão.

Segundo o coordenador do projeto, Eduardo Oliveira, a iniciativa busca ampliar horizontes por meio da arte. “Oportunizar qualidade de vida através do teatro é também formar novos espectadores e acender neles um futuro possível com a cultura”, afirmou.

Ao longo de sua execução, o Acesso Livre proporcionou experiências teatrais a jovens de diferentes perfis, ampliando o contato com a linguagem cênica e a construção de narrativas inclusivas. O projeto também contou com apoio da Casa Zeus Produções Artísticas e produção audiovisual assinada por Lucas Fersil.

