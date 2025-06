‘In Concert’ celebra o amor com clássicos e cultura amazônica no Teatro Amazonas

Com apoio do Governo do Amazonas, o espetáculo “In Concert” acontece no dia 14 de junho, às 20h, no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus. A apresentação marca a semana do Dia dos Namorados e promete emocionar o público com um repertório de clássicos da música erudita, do canto lírico tradicional e da cultura amazônica.

Idealizado pelo tenor amazonense Miquéias William, o evento contará com participações especiais do Sexteto das Bodas, composto por Amanda Aparício, Emanuel Conde, Roberto Paulo, Jaiana Silva e Luiz Lopes.

A Orquestra Passione, o Coral MW Opera Studio e o Coral da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) também sobem ao palco, sob regência do maestro Fabiano Cardoso. O artista Celdo Braga, com mais de 40 anos de carreira, completa o time de atrações.

“Essa é uma noite pensada para tocar a alma. O ‘In Concert’ valoriza a música clássica e oferece uma experiência única, emocionante e romântica ao público”, destaca Miquéias.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 (meia) e estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas, nas Óticas Diniz e no site shopingressos.com.br.

