Boca Rosa homenageia Manaus em relançamento de produto

A Boca Rosa Beauty anunciou oficialmente o relançamento do Stick Cor, um de seus produtos mais icônicos. O item 3 em 1 — que funciona como blush, batom e sombra — volta ao mercado com embalagem reformulada, uma nova cor exclusiva e a promessa de ser um dos destaques da marca em 2025. Manaus, a capital amazonense, dá nome a uma das cores do produto.

Versatilidade e praticidade no dia a dia

Feito para quem busca agilidade na rotina de beleza, o Stick Cor tem textura cremosa, acabamento natural e glow sob medida. A fórmula permite construir camadas com facilidade, além de ser resistente à água e ao suor.

“A maquiagem da vida real precisa ser prática, divertida e entregar resultado. O Stick Cor é exatamente isso”, afirma Bianca Andrade, CEO da marca.

Nova embalagem, nova cor e identidade visual

A embalagem do produto foi totalmente redesenhada, oferecendo mais estabilidade no uso. Agora, a bala do stick é moldada separadamente e inserida com cuidado no estojo — o que elimina o risco de refilamento. A tampa ganhou a icônica boquinha em alto-relevo, enquanto o próprio stick traz um detalhe esculpido que reforça a identidade da marca.

A nova coleção inclui seis tonalidades inspiradas em cidades brasileiras, como Beagá, Gyn, Jampa, Jeri, Manaux e a inédita Salvamor — que celebra a diversidade cultural do Brasil.

Alta performance com cuidado à pele

A fórmula continua enriquecida com Vitamina E, um poderoso antioxidante que nutre e protege a pele, garantindo hidratação ao longo do dia. O Stick Cor também é:

Vegano

Dermatologicamente e oftalmologicamente testado

Hipoalergênico

Não comedogênico

Livre de parabenos

A escuta da comunidade e o novo momento da marca

Bianca Andrade destaca que o relançamento é resultado do feedback da comunidade Boca Rosa:

“Ouvimos nossa comunidade, recalculamos a rota e estamos trazendo as melhorias que nossas consumidoras merecem. Nosso maior desejo é que cada pessoa se sinta confiante, feliz e satisfeita com o que está usando.”

Com essa nova fase, a Boca Rosa Beauty busca consolidar sua liderança no segmento de produtos multifuncionais, entregando praticidade, qualidade e representatividade.

(*) Com informações da assessoria

