Lula tenta imitar movimento de acrobata ao lado de Macron

Durante visita a uma exposição em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva protagonizou um momento inusitado. Acompanhado do presidente francês, Emmanuel Macron, Lula participou da abertura de uma mostra do artista visual brasileiro Ernesto Neto nesta sexta-feira (6).

Em clima descontraído, Lula, de 79 anos, surpreendeu ao tentar imitar um acrobata que se apresentava na instalação. Ele deitou no chão, ergueu as pernas e se equilibrou com os braços, arrancando risos e aplausos dos presentes.

A performance aconteceu durante um evento cultural que integra a programação oficial da visita do presidente à França.

Arte brasileira em destaque

A exposição de Ernesto Neto, conhecido por suas instalações sensoriais e interativas, faz parte de uma série de eventos voltados à promoção da cultura brasileira na Europa. O gesto de Lula chamou a atenção e viralizou nas redes sociais, reforçando o clima de leveza e informalidade da ocasião.

A Secretaria de Comunicação da Presidência explicou que o presidente não estava tentando copiar os acobratas, mas fez os movimentos para interagir com os artistas.

Os responsáveis pela apresentação, inclusive, convidam os espectadores a se sentarem ou deitarem no chão para ver o espetáculo e contemplar a cúpula do espaço.

Na mesma visita, o presidente brasileiro também aproveitou que estava no chão e pegou uma câmera para fotografar o teto do espaço, auxiliado por seu fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert.

A visita de Lula à exposição faz parte da viagem do presidente brasileiro à França, onde ele está deste quarta-feira (4). Na quinta-feira (5), após se reunir com Macron, Lula pediu publicamente ao presidente francês que “abra seu coração” para o acordo entre a União Europeia e Mercosul, que enfrenta resistência da França.

“Eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. Eu quero lhe comunicar que não deixaria a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul”, disse Lula.

“Este acordo, neste momento estratégico, é bom para muitos setores, mas comporta um risco para os agricultores europeus”, respondeu Macron.

“Porque a Europa, por princípios que o presidente Lula e seu governo compartilham — a ecologia, reduzir a emissão de CO2, proteger a biodiversidade. Por essas razões, proibimos os nossos agricultores de utilizar esses agrotóxicos, por exemplo. Os países no Mercosul não estão no mesmo nível de regulamentação. Não é uma discrepância de qualidade, mas de regulamentação”, afirmou Macron.

