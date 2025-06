Navios da Marinha farão desfile em frente ao Mirante Lúcia Almeida neste sábado (8)

Em comemoração ao “Mês da Marinha”, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), realiza uma programação especial entre os dias 7 e 16 de junho em Manaus. O destaque é o Desfile Naval no Rio Negro, marcado para este sábado (07/06), às 10h, em frente ao Mirante Lúcia Almeida, no Centro da cidade.

O desfile contará com a participação de embarcações da Flotilha do Amazonas, incluindo Navios-Patrulha Fluviais, Navios de Assistência Hospitalar, Navio Hidroceanográfico Fluvial e lanchas blindadas, entre outras unidades do Poder Naval.

Programação aberta ao público

A partir das 9h30 deste sábado, a Banda de Música dos Fuzileiros Navais fará uma apresentação no Mirante Lúcia Almeida. No mesmo local, haverá uma gincana de pintura com artistas locais, abordando o tema “A Marinha do Brasil na Amazônia Ocidental”.

A população também poderá visitar gratuitamente o Navio-Patrulha Fluvial “Rondônia”, atracado no píer turístico do Mirante. A visitação estará aberta no sábado (07), das 11h às 19h, e no domingo (08), das 8h às 19h.

Exposição de equipamentos militares

Das 9h30 às 17h30, nos dias 07 e 08 de junho, acontece uma exposição estática com materiais e equipamentos utilizados pela Marinha na região amazônica. A ação será realizada no Mirante Lúcia Almeida e integra as atividades de aproximação da Força com a sociedade.

Vacinação gratuita no Amazonas Shopping

Encerrando a programação, no dia 16 de junho, o Amazonas Shopping receberá uma campanha de vacinação promovida pela Policlínica Naval de Manaus. Serão oferecidas vacinas contra hepatite B, febre amarela, difteria e tétano, além da vacina contra a influenza. A ação acontecerá das 9h às 15h.

Batalha Naval do Riachuelo inspira celebração

O Dia da Marinha, celebrado em 11 de junho, remete à histórica Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida em 1865 durante a Guerra da Tríplice Aliança. A vitória brasileira foi marcada pela bravura dos marinheiros e fuzileiros, sendo lembrada todos os anos como data magna da Força Naval.

Programação do “Mês da Marinha” em Manaus:

