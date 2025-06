Pré-candidato a presidente da Colômbia é baleado na cabeça e passa por cirurgia

O senador colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, foi baleado neste sábado (7) durante um evento de campanha em Bogotá. Uribe, que é pré-candidato à presidência da Colômbia nas eleições de 2026, foi atingido por três tiros — dois na cabeça e um no joelho — e encontra-se em estado crítico.

Segundo a imprensa local, o ataque ocorreu por volta das 19h30 (horário de Brasília). Câmeras de segurança e testemunhas relataram que os disparos foram efetuados em meio à multidão.

Um adolescente de 15 anos foi apreendido no local com a arma do crime. Autoridades acreditam que ele não agiu sozinho e ofereceram uma recompensa de mais de US$ 70 mil por informações que levem à captura dos envolvidos.

O governo colombiano classificou o atentado como um ataque “não apenas à integridade pessoal do senador, mas também à democracia e à liberdade política”.

Cirurgia de emergência e estado crítico

Miguel Uribe foi submetido a uma cirurgia neurológica e vascular na Fundação Santa Fé. A operação foi considerada “bem-sucedida” pelo prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mas o estado de saúde do político permanece crítico.

“Miguel está lutando por sua vida”, escreveu sua esposa, María Claudia Tarazona, em uma publicação nas redes sociais, pedindo orações pela recuperação do marido.

Reações: governo, oposição e comunidade internacional

O presidente Gustavo Petro manifestou solidariedade à família do senador, destacando a importância de proteger o processo democrático. Ele cancelou uma viagem oficial à França devido à gravidade do ocorrido.

Em nota, Petro escreveu: “Minha solidariedade à família Uribe e à família Turbay. A Colômbia acolhe o mundo e não tira a vida daqueles que vêm de todos os cantos do planeta.”

Nos Estados Unidos, o Secretário de Estado Marco Rubio condenou o ataque e responsabilizou a “retórica violenta da esquerda” pelo ambiente político tenso no país.

Um nome de peso na oposição colombiana

Miguel Uribe é advogado, senador e membro do partido de oposição Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Apesar do sobrenome em comum, não há parentesco entre eles.

Filho da jornalista Diana Turbay — morta durante uma tentativa de resgate após sequestro pelo Cartel de Medellín em 1991 —, Uribe representa uma nova geração de políticos conservadores na Colômbia.

A eleição presidencial no país está marcada para maio de 2026.

