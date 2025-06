Idosa morre em exame de endoscopia em clínica sem alvará

Uma idosa de 74 anos, identificada como Maria Bento de Souza, morreu durante a realização de um exame de endoscopia na Clínica Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última terça-feira (3).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a clínica tem um processo em andamento para obtenção do alvará sanitário, mas o estabelecimento não poderia funcionar até a expedição do documento. Após a morte da idosa, a Vigilância Sanitária (VISA) realizou uma vistoria técnica no estabelecimento na última sexta-feira (06).

“Com base em análises preliminares da equipe técnica, o bloco cirúrgico onde são realizados os procedimentos – incluindo endoscopias – foi interditado. Vale ressaltar que as atividades do bloco encontram-se suspensas desde o início das inspeções”, afirmou a secretaria.

A vítima morreu após ter uma hemorragia durante o exame de endoscopia. O médico responsável por conduzir o procedimento alegou que chamou o SAMU para auxiliar na prestação dos socorros.

Responsabilidade

Em nota, a clínica informou que está à disposição das autoridades para prestar todas as informações necessárias e que a equipe se colocou à disposição dos familiares da paciente para quaisquer esclarecimentos necessários.

A secretaria informou ainda que estabelecimento será formalmente notificado conforme os protocolos legais vigentes. “Quanto à documentação, será lavrado um auto de infração sanitária para apuração das irregularidades, podendo, posteriormente, ser aplicadas as penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das infrações constatadas”, completa a nota.

A Polícia Civil informou que aguarda a conclusão de laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte. A investigação encontra-se em andamento e demais informações serão prestadas em momento oportuno.

(*) Com informações da CNN Brasil

