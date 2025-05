Piloto e idosa morrem após avião cair sobre casa na Alemanha

Aeronave caiu sobre uma casa na cidade de Kleinenbroich, no oeste alemão, matando a piloto de 71 anos e uma mulher de 84 anos que morava no local

Um avião de pequeno porte caiu no sábado (31) sobre uma residência na localidade de Kleinenbroich, no oeste da Alemanha, matando duas pessoas. De acordo com a polícia local, a piloto da aeronave, uma mulher de 71 anos, morreu no impacto.

A outra vítima, uma mulher de 84 anos, morava na casa atingida. O acidente aconteceu por volta das 12h no horário local (7h em Brasília).

Impacto causou incêndio e destruição parcial da casa

A colisão provocou um incêndio e danificou parte do telhado da residência. Segundo a polícia, o fogo foi rapidamente controlado, mas não impediu os danos estruturais.

Fotos divulgadas pelas autoridades mostraram a cauda da aeronave separada do restante do avião em um jardim, além de um grande buraco na parede da casa.

Autoridades investigam as causas do acidente

As circunstâncias da queda ainda estão sendo investigadas. As autoridades locais não divulgaram o modelo do avião nem se havia outras pessoas a bordo.

