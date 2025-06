Governo do Amazonas entrega R$ 450 mil em Crédito Rural

O Governo do Amazonas, por meio do Idam, entrega crédito rural e documentos para produtores de Urucará e Barreirinha, impulsionando o setor primário.

O setor primário amazonense foi contemplado com R$ 450 mil em crédito rural e 214 documentos rurais, entre Cartões do Produtor Primário (CPP) e Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF). Viabilizados pelo Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas (Idam), o recurso e documentos foram entregues em Urucará e Barreirinha (distantes 231 e 331 quilômetros de Manaus, respectivamente).

Conforme a diretora-presidente do Idam, Eliane Ferreira, as entregas, que aconteceram na sexta-feira (06/06), garantem mais investimentos e o avanço da atividade rural nos municípios de Urucará e Barreirinha.

“O Governo do Amazonas está atento às necessidades dos produtores rurais e o Idam tem seguido à risca a determinação do governador Wilson Lima, que é garantir que esse público tenha acesso aos serviços indispensáveis para o impulsionamento do setor primário, além de melhores condições de trabalho a todos que vivem da agricultura, pesca artesanal e demais atividades do segmento”, observou Eliane.

Sobre as entregas, do total o crédito rural de R$ 450 mil, fruto de projetos elaborados pelo Idam, que foram aprovados pela Agência de Fomento o Estado do Amazonas (Afeam), R$ 340 mil foi destinado a pescadores artesanais e R$ 110 mil a um avicultor Urucurá. Na pesca artesanal, o montante foi aplicado na aquisição de implementos e equipamentos de pesca, e custeio da atividade, enquanto, na avicultura, o valor foi empregado na compra de placas solares.

No que diz respeito à documentação, ainda em Urucará, foram entregues, aos trabalhadores rurais 71 CPP’s e 31 CAF’s que foram viabilizados pela UnLoc Idam/Urucará, totalizando 102 documentos.

Mais entregas

Em Barreirinha, o Governo do Amazonas, por meio do Idam, entregou 112 documentos rurais, dos quais 100 CPP’s, 11 CAF’s e um CAF Jurídico, que foi destinado à Associação dos Produtores Rurais e Clube de Laços da Comunidade Tucumanduba. Na ocasião, a Unidade Local (UnLoc) Idam/Barreirinha também foi contemplada com uma motocicleta, que será utilizada durante os atendimentos aos produtores assistidos pelo instituto.

Também no município, foram entregues dez multicultivadores para a Prefeitura de Barreirinha, adquiridos com recursos de emenda parlamentar e que foram repassados para uso do município por meio de Termo de Cessão de Bem Móvel.

* Com informações da Assessoria

