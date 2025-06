CV x PCC: corpo é encontrado esquartejado com bilhete em Manaus; veja

O corpo de um homem foi encontrado esquartejado, na noite desta segunda-feira (9), na avenida Alarico Furtado, entre o Valparaíso e o Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Os braços, pernas e a cabeça da vítima estavam decepados e enrolados em sacos plásticos, deixados junto ao tronco no meio da via. Um bilhete escrito à mão foi deixado ao lado dos restos mortais com a frase: “Destino do PCCU é esse. CV-AM que impresa.”

Câmeras de segurança podem ajudar a identificar suspeitos

Segundo testemunhas, um carro parou no local, abandonou o corpo e fugiu rapidamente. Imagens de câmeras de segurança nas proximidades podem auxiliar a polícia a identificar os responsáveis pelo crime.

Polícia investiga possível ligação com facções criminosas

O cartaz deixado com o corpo indica que o crime pode estar relacionado à guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). A frase reforça a tensão entre os grupos criminosos que disputam território na capital amazonense.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e permanece à espera de identificação formal.

