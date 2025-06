Ainda sem planos? Confira onde comemorar o Dia dos Namorados em Manaus

O amor está no ar. Neste 12 de junho, Dia dos Namorados, muitos casais celebram com jantares especiais, shows temáticos ou encontros a dois. Mas nem todos sabem ainda como vão aproveitar a data.

A advogada Bruna Teixeira contou ao Em Tempo que ainda não planejou a comemoração com o esposo, mas pretende se reunir com ele no fim do dia. “Ainda não pensei, porque vamos trabalhar o dia todo. Não podemos gastar muito, mas queremos comemorar. Talvez sair ou pedir um jantar em casa”, disse.

O estudante Emanuel Andrade também não conseguirá celebrar no próprio dia 12, mas espera aproveitar as programações no dia seguinte. “Só vamos nos encontrar no dia 13. Queremos sair para jantar e aproveitar alguma programação”, afirmou.

Para quem ainda está indeciso, o Em Tempo preparou uma seleção de programações especiais que vão acontecer em Manaus para tornar o Dia dos Namorados inesquecível.

Os Sons do Amor

A primeira sugestão de encontro romântico é no bistrô Anntipastti, um verdadeiro pedacinho do Mediterrâneo em Manaus. Localizado na charmosa região da Ponta Negra, Zona Oeste da cidade, o espaço promove o jantar especial “Os Sons do Amor”, no dia 12 de junho, com duas sessões, às 19h e 21h30.

A experiência promete envolver os casais com música ao vivo, menus exclusivos e uma ambientação pensada para tornar a data inesquecível. Dois menus foram criados especialmente para a ocasião e levam nomes de clássicos da música brasileira: “Pra você guardei o amor”, de Nando Reis, e “Eu sei que vou te amar”, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

“A ideia foi trazer à tona aquelas músicas que tocam o coração. Todo relacionamento tem uma trilha sonora, e a proposta do Anntipastti é fazer parte dessas lembranças”, explica Haretha Braga, CEO da casa.

Jantar geek

Quem disse que o amor só ganha toques de magia nas histórias de ficção? Os casais apaixonados e fãs do universo bruxo podem viver cenas dignas de cinema com a programação especial da hamburgueria Beco Mágico.

“Para quem quer aproveitar o Dia dos Namorados com originalidade, teremos um menu temático e interações programadas para esta data, como a ‘Carta Secreta do Amor’. Ao fazer sua reserva, o(a) cliente pode escrever uma carta secreta, que será entregue ao final do jantar ou em outro momento escolhido. A ideia é surpreender, transportando os casais para o universo dos bruxos”, salienta.

A experiência promete unir romance e fantasia em um ambiente totalmente inspirado no mundo da magia. A hamburgueria está localizada na Rua Rio Purus, nº 629, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças.

Sorteio de ingresso

O restaurante Di Venice Gastronomia, localizado na Ponta Negra, preparou uma noite especial para o Dia dos Namorados, com um cardápio exclusivo que inclui entrada, prato principal, sobremesa, welcome drink e música ao vivo. A experiência ainda conta com um sorteio de ingressos para o show da cantora Alcione, um dos maiores ícones da música brasileira.

“Aqui no Di Venice, acreditamos que o amor deve ser celebrado com todos os sentidos. Neste Dia dos Namorados, preparamos uma noite especial para você e quem você ama: um menu exclusivo, música ao vivo e um ambiente pensado para transformar o jantar em lembranças”, destaca Clóvis Gonçalves, gerente do Di Venice.

Além da alta gastronomia e do clima romântico, os casais que participarem do jantar estarão automaticamente concorrendo a ingressos para o aguardado show da Alcione, que acontece em Manaus.

Amazonas Filarmônica

A Orquestra Amazonas Filarmônica realiza, no dia 12 de junho, uma apresentação especial no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus. O concerto, intitulado “Música de Câmara”, tem início marcado para 20h.

A entrada é gratuita, com exceção dos setores plateia e frisas, que custam R$ 10. É uma ótima oportunidade para casais apreciarem boa música em um dos cenários mais icônicos da cidade.

‘Garantinder’

Para os casais apaixonados por boi-bumbá, o bar Da Baixa promove, no dia 13 de junho, uma festa especial de Dia dos Namorados dedicada aos torcedores do Boi Garantido.

Segundo a organização, o evento chamado “Garantinder 2025” é voltado para solteiros, casados, namorados e até mesmo os enrolados.

“Quem sabe não é lá que você encontra o seu amor perreché, seu amor encarnado, seu amor da vida inteira… ou pelo menos e uma noite”, diz a organização.

A noite será animada pelo Amo do Boi João Paulo Faria, o apresentador Israel Paulain, a cantora Julieta e o cantor Bruno Costa.

Ingressos e mais informações podem ser obtidos pelo número (92) 98176-2784. O Da Baixa está localizado na rua Francisco Couto Vale, 166 – Petrópolis, zona sul de Manaus.

Casamento coletivo

O Dia dos Namorados será ainda mais especial para 22 casais que vão celebrar o amor de forma inesquecível, dizendo “sim” em um casamento coletivo promovido pelo Grupo Nova Era para seus colaboradores.

A cerimônia acontece no próprio dia 12 de junho, das 15h às 18h, no Pátio Gourmet, localizado na rua Terezina, bairro Adrianópolis, zona sul de Manaus.

Entre os noivos está Kairo Freitas, 31, assistente administrativo do Nova Era, que vai oficializar a união com Juliana dos Santos, 21. A história do casal começou dentro da empresa, onde Juliana também trabalhava.

“Nossa conexão foi muito rápida e forte. Com seis meses de namoro, já decidimos morar juntos. Agora, estamos esperando nosso primeiro filho, um menino. O casamento vem para formalizar tudo isso que já estamos construindo”, conta Kairo.

