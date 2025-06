Crédito rural para pescadores no AM soma R$ 959 mil, diz Idam

A demanda de pescadores artesanais por crédito rural em Iranduba e Novo Aripuanã (a 27 e 227 quilômetros de Manaus, respectivamente) somou R$ 959 mil.

A solicitação consta em 55 projetos de crédito elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), que serão avaliados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), responsável pela concessão do recurso.

A diretora-presidente do Idam, Eliane Ferreira, pontuou que a elaboração de projetos faz parte do plano de ações do instituto, que visa possibilitar aos pescadores artesanais, agricultores familiares e demais produtores rurais do estado o acesso ao crédito rural.

Ela acrescentou, ainda, que o recurso é fundamental para o avanço da pesca artesanal, além da garantia de melhores condições de trabalho aos envolvidos na atividade.

“Entendemos a importância do apoio financeiro ao trabalhador rural e, por determinação do governador Wilson Lima, não temos medido esforços para garantir que esse público tenha acesso ao crédito rural. Crédito rural para pescadores O recurso pode ser solicitado nas 75 Unidades Locais (UnLoc) e postos avançados do Idam nos 62 municípios amazonenses e, também, em mutirões e ações itinerantes que o instituto, em parceria com a Afeam, tem realizado com frequência pelo estado”, pontuou a diretora-presidente.

Os projetos foram elaborados durante ações do Idam nos municípios, realizadas entre 2 e 9 de junho. Do total solicitado, R$ 499 mil foram demandados por 27 pescadores artesanais de Novo Aripuanã.

Em Iranduba, técnicos do instituto atuaram na elaboração de 28 projetos de crédito, que totalizaram R$ 460 mil.

As solicitações dos pescadores em ambos os municípios estão relacionadas à obtenção de recursos financeiros para a aquisição de equipamentos, implementos e apetrechos de pesca, e, também, para o custeio da atividade.

Durante a ação de crédito em Iranduba, os técnicos da Gerência de Crédito Rural (Gecrer) do Idam passaram por um treinamento para utilização do novo portal da Afeam, o Portal Agro, no qual são cadastrados os projetos para concessão de crédito rural.

“Tivemos essa atividade, paralelamente, com objetivo de aprimorar os conhecimentos sobre o uso da nova ferramenta, a fim de agilizar e melhorar o atendimento aos produtores rurais. Vale destacar que o sistema, em breve, será utilizado por técnicos de todas as Unidades Locais e postos avançados do Idam, que também passarão por capacitação do novo portal”, concluiu a técnica da Gecrer, Bianca Figueira. * Com informações da Assessoria

