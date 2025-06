ONU acusa Israel de crimes contra a humanidade por ataques em Gaza

A Comissão Internacional de Inquérito das Nações Unidas afirmou nesta terça-feira (10), que os ataques israelitas contra escolas, locais religiosos e culturais em Gaza configuram crimes de guerra e o crime contra a humanidade de extermínio.

“A destruição generalizada de infraestruturas em Gaza, o desmantelamento do seu sistema educativo e os ataques a locais culturais e religiosos […] não afetam apenas os palestinianos no presente, mas comprometem também o futuro do povo palestiniano, incluindo o seu direito à autodeterminação”, conclui a comissão em seu relatório.