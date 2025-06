Mais de mil agentes vão reforçar segurança no Festival de Parintins 2025

O Governo do Amazonas vai mobilizar, a partir do dia 16 de junho, um grande efetivo das Forças de Segurança para atuar durante o 58º Festival de Parintins, que ocorre no município localizado a 369 quilômetros de Manaus.

A operação contará com cerca de mil agentes, incluindo policiais militares, civis, bombeiros militares e servidores da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), que atuarão em conjunto com os mais de 150 profissionais já alocados na Ilha Tupinambarana.

🚓 Atuação da Polícia Militar do Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) enviará mais de 500 policiais para a operação. A tropa embarca de Manaus no dia 23 de junho e chega em Parintins no dia 24.

Além do patrulhamento ostensivo, a PMAM montará barracas de atendimento nos principais pontos de aglomeração, disponibilizando serviços à população e aos turistas. Também estará presente a Ronda Maria da Penha, com foco no atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de violência.

👩‍⚖️ Polícia Civil reforça atendimento 24h

A Polícia Civil (PC-AM) vai integrar a operação com cerca de 80 servidores, entre delegados, escrivães, investigadores e técnicos administrativos. A Delegacia Interativa de Polícia (DIP) funcionará em regime de plantão 24 horas, garantindo reforço ao atendimento policial.

Uma Delegacia Móvel será instalada no porto de Parintins, local de grande fluxo de passageiros duranteos dias do festival.

🔥 Bombeiros atuarão por terra, água e ar

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) enviará 165 servidores, incluindo brigadistas, mergulhadores e médicos. As equipes estarão distribuídas em áreas estratégicas: zonas urbanas, áreas aquáticas, aeroporto e o Bumbódromo.

Para ampliar o suporte operacional, serão enviadas 25 viaturas de Manaus à ilha.

🛰️ SSP-AM amplia tecnologia de monitoramento

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) empregará 112 servidores, além de 36 viaturas e duas Plataformas de Observação Elevada (POEs).

O reforço começa a embarcar no dia 16 de junho, com atuação em atividades como:

Atendimento emergencial via 190

Perícia técnico-científica

Inteligência e monitoramento

Coordenação integrada da operação

O monitoramento contará ainda com o sistema de videomonitoramento Paredão, o programa RecuperaFone e, pela primeira vez, câmeras com reconhecimento facial serão utilizadas durante o evento.

