MPF pede punição de empresário por degradação ambiental no Igarapé do Tarumã

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) contra a decisão que rejeitou a responsabilização de um empresário por dano ambiental causado pela extração ilegal de areia às margens do Igarapé do Tarumã, no Km 32 da BR-174, em Manaus (AM). A área está sob domínio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

A ação foi movida pelo 2º Ofício da Amazônia Ocidental, setor do MPF especializado no combate à mineração e ao garimpo ilegal nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

❌ Sentença desconsiderou ausência de recuperação técnica

No recurso, o MPF aponta que a sentença errou ao aceitar a regeneração natural da área, com vegetação secundária, sem Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), como suficiente para excluir a obrigação de reparação ambiental.

Segundo o MPF, não houve acompanhamento técnico, replantio, monitoramento ambiental ou homologação de ações restaurativas. O empresário teria apenas aguardado uma regeneração espontânea da vegetação, sem garantir a restauração da biodiversidade original ou a recuperação da capacidade do solo.

“É inadmissível legitimar omissão com a justificativa de que ‘a natureza se regenerou sozinha’”, afirma trecho da apelação.

🧾 Exploração ocorreu com licença expirada

De acordo com o MPF, a extração foi realizada com base na Licença de Operação nº 284/2014, emitida pelo Ipaam, que venceu em julho de 2015. Mesmo após o vencimento, o empresário não cumpriu exigências como:

Elaboração e execução do PRAD

Apresentação de relatórios semestrais

Monitoramento técnico da recomposição ambiental

Um relatório de fiscalização ambiental confirmou a existência de cavas alagadas, material lenhoso sem manejo, instabilidade do solo, ausência de cobertura arbórea e erosão em estágio avançado (voçorocamento) — sinais de que a área não foi restaurada tecnicamente

⚖️ MPF pede reforma da decisão e medidas imediatas

O MPF solicita que a sentença seja reformada integralmente, com os seguintes pedidos:

📌 Obrigações solicitadas:

Apresentação e execução do PRAD em até 90 dias , com custos do empresário

, com custos do empresário Multa diária de no mínimo R$ 1 mil em caso de descumprimento

em caso de descumprimento Proibição de nova extração mineral , sem as devidas licenças

, sem as devidas licenças Indenização por danos materiais ambientais , caso alguma parte da área não seja passível de recuperação

, caso alguma parte da área não seja passível de recuperação Pagamento de R$ 50 mil por dano moral coletivo ambiental, com recursos revertidos ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema)

