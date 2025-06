Pai de Pedro Severino divulga fotos após alta médica

Atleta do Red Bull Bragantino ficou internado há 96 dias depois de sofrer grave acidente de carro no interior de SP

O pai de Pedro Severino compartilhou as primeiras fotos do jogador após receber alta do Hospital Unimed Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na terça-feira (10). O atleta da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino sofreu grave acidente de carro no início de março, em Americana, e passou 96 dias internado.

Na publicação feita nas redes sociais de Lucas Severino, o atacante aparece ao lado da família. “Todos vocês salvaram o Pedro e toda nossa família! Vocês foram enviados por Deus para nos proteger e renovar nossa fé todos os dias!”, agradeceu o pai de Pedro.

Nos comentários, jogadores profissionais comemoraram a recuperação do atacante. Pedro, que atua no Flamengo, escreveu: “Gloria a Deus. Nunca duvidem do poder de Deus. Em oração”. Carlos Eduardo, do Cruzeiro, disse: “Que alegria”. Luis Fabiano, ex-jogador da Seleção Brasileira e do São Paulo, também celebrou a alta: “Glórias a Deus”.

Em nota, o hospital afirmou que “Pedro foi assistido por uma equipe composta por intensivistas liderados pelo médico Gil Teixeira, além de neurocirurgiões, neurologistas clínicos e suporte de equipes multidisciplinares do hospital”. No final de maio, o jogador apareceu e acenou, com ajuda dos pais, da janela para torcedores, familiares e amigos que faziam uma oração do lado de fora do Hospital Unimed Ribeirão Preto.

Também nas redes sociais, o clube onde o Pedro Henrique joga prestou solidariedade e agradeceu o apoio dos fãs e torcedores: “O clube seguirá acompanhando de perto sua evolução e reforça que permanece integralmente à disposição para oferecer todo o suporte necessário neste novo momento da recuperação”.

Relembre o caso

Pedro Severino e o também jogador Pedro Castro, ambos da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino, voltavam de carro para se reapresentarem ao time quando o veículo bateu em uma carreta no km 127 da rodovia Anhanguera, em Americana, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu no dia 4 de março.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista que conduzia o carro disse que dormiu ao volante no momento da colisão. Pedro Castro teve ferimentos leves e recebeu alta, mas Pedro Severino sofreu um traumatismo craniano.

Logo após o acidente, Severino precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência no hospital de Americana. Um protocolo de morte encefálica chegou a ser aberto, mas foi interrompido após o jogador ter um episódio de tosse.

O reflexo de tosse é um sinal neurológico que indica alguma atividade no tronco cerebral. Enquanto houver essa resposta, o diagnóstico de morte encefálica não pode ser confirmado. Pedro, então, foi transferido para o Hospital Unimed Ribeirão Preto no dia 6 de março, onde permaneceu internado. Ele recebeu alta da UTI no dia 24 de março e passou por duas cirurgias.

