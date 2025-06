VÍDEO: Guardiola condena ataques em Gaza ao receber título honorário

Técnico do Manchester City fez discurso emocionado ao receber honraria da Universidade de Manchester.

Durante a cerimônia de entrega do título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Manchester, o técnico Pep Guardiola surpreendeu ao fugir do habitual discurso sobre futebol. Em vez de comentar suas conquistas à frente do Manchester City, como o título da Liga dos Campeões, Guardiola preferiu usar o momento para criticar os ataques em Gaza e fazer um apelo humanitário.

Aos 54 anos, visivelmente emocionado, o treinador falou da dor que sente diante das cenas de violência.

“É tão doloroso o que vemos em Gaza. Dói em todo o meu corpo”, afirmou.

“Não é sobre ideologias, nem sobre quem está certo ou errado. É sobre amor à vida e cuidado com o próximo.”

Guardiola também relatou o medo que sente como pai ao acompanhar o conflito:

“Quando vejo meus filhos Maria, Marius e Valentina todas as manhãs, desde que o pesadelo começou em Gaza, sinto um medo profundo. Ao ver crianças de quatro anos sendo mortas por bombas, não podemos achar que ‘não é problema nosso’. Porque amanhã, as próximas crianças podem ser as nossas.”

O discurso emocionou o público presente e repercutiu nas redes sociais, sendo elogiado pela coragem de abordar um tema tão sensível em uma ocasião solene.

Veja um trecho do discurso de Pep Guardiola:

