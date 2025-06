PF faz operação para investigar corrupção eleitoral em cidade no AM

Nos dias 11 e 12 de junho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Caixa Alta com o objetivo de investigar e reprimir a prática de corrupção eleitoral por agentes públicos de Jutaí, no interior do Amazonas, no contexto das eleições municipais de 2024.

Durante a ação, policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Jutaí e Manaus. A Justiça Eleitoral expediu as ordens judiciais.

A investigação teve início dentro da Operação “Eleições 2024”, conduzida pela própria PF. Em setembro de 2024, durante uma fiscalização no Aeroclube de Manaus, os agentes federais encontraram e apreenderam cerca de R$ 800 mil em espécie.

O valor estava embalado como encomenda e tinha como destino o município de Fonte Boa (AM). As apurações indicaram que a Prefeitura de Jutaí (AM) havia fretado o jatinho que transportava o dinheiro.

Com base nessas informações, a Polícia Federal avançou na investigação e identificou suspeitas de corrupção eleitoral e uso de caixa dois.

Os investigados poderão responder por crimes como corrupção eleitoral, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros que venham a ser descobertos ao longo das diligências.

Balanço da operação: Os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos e valores em dinheiro.

