Voluntários fazem mutirão para limpar igarapé no São Raimundo neste sábado

Mobilização ambiental neste sábado (14) integra o Mês do Meio Ambiente e reforça a luta pela preservação dos recursos hídricos de Manaus.

Manaus (AM) – O igarapé, esse fio d’água amazônico que corta bairros, memórias e esperanças, vai ganhar um respiro neste sábado (14). Mais de 200 voluntários, divididos em 30 embarcações, vão se lançar às águas do bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, para limpar um trecho esquecido, mas não rendido da cidade.

Concentração e organização: tudo pronto para o mutirão

A concentração começa às 7h30 na Rua Dr. Aprígio de Menezes, 99, em frente à antiga fábrica de cerveja. A ação é coordenada por Matheus Garcia, ativista e mobilizador local que reúne esforços entre jovens, projetos sociais e empresas que ainda acreditam no poder de virar a maré.

“Vamos dar uma lição de cidadania e amor pelos nossos igarapés”, diz ele. E não é só discurso: cada voluntário vai receber Equipamento de Proteção Individual, orientação e um lugar em uma das embarcações. O ato de remar será também o de recolher.

Mais que limpeza: um grito por atenção e cuidado

Essa não é só mais uma limpeza simbólica. É um grito por atenção. O São Raimundo, como tantos outros bairros manauaras, sofre com o abandono estrutural: calçadas quebradas, esgoto a céu aberto, descarte irregular.

E os igarapés, que antes eram veias da cidade, viraram valas esquecidas. Essa ação pretende reacender o senso de pertencimento e responsabilidade coletiva.

Como os voluntários vão atuar nas águas

Os voluntários vão atuar em barcos com até sete pessoas, limpando o leito do igarapé e recolhendo resíduos sólidos acumulados.

O evento integra a agenda do Mês do Meio Ambiente, mas o apelo vai muito além do calendário: é uma convocação para uma nova cultura urbana, onde ninguém jogue lixo, nem memória, nos nossos rios.

Parcerias que impulsionam a transformação

A ação conta com o apoio da GBR Componentes da Amazônia, do Projeto Social Galho Forte — criado pelo deputado federal Amom Mandel — e de diversas empresas parceiras. Todos unidos por uma cidade onde a água volte a correr limpa e livre.

Como participar e fazer a diferença

A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link:

👉 www.agenciainnover.com/lp-matheus-garcia

Serviço

O quê: Mutirão de limpeza do igarapé no São Raimundo

Quando: Sábado, 14 de junho, a partir das 7h30

Onde: Rua Dr. Aprígio de Menezes, nº 99 – em frente à antiga fábrica de cerveja

Inscrição: Gratuita, no site www.agenciainnover.com/lp-matheus-garcia

Quem pode participar: Qualquer pessoa interessada.

