‘Não há indícios de sobreviventes’, diz polícia indiana sobre avião que caiu

Entre as 242 pessoas a bordo do avião que caiu hoje perto do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, na Índia, estavam 230 passageiros a caminho de Londres, que tiveram seus nomes divulgados pela imprensa indiana. Não há indícios de sobreviventes, informou a polícia local.

O que aconteceu

Ao menos 121 homens, 91 mulheres e 11 crianças estavam no avião, mas idades não foram informadas. O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto londrino de Gatwick. Outras sete pessoas tiveram apenas o nome informado na lista de passageiros da companhia aérea, divulgada na íntegra pela revista India Today.

Aeronave transportava 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses. Até o momento, mais de 200 corpos foram retirados dos escombros, segundo socorristas.

Havia a bordo, também, 10 tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas. Após o anúncio sobre o acidente, a companhia aérea atualizou sua foto para uma imagem preta nas redes, sinalizando luto.

Ex-chefe do Conselho de Ministros do governo indiano Vijay Rupani está na lista de passageiros. O ex-ministro, membro do Partido Bharatiya Janata, voltaria para Londres no dia 30 de junho e voava na classe executiva, ainda segundo a imprensa indiana (leia mais aqui).

Acidente ocorreu durante a decolagem do avião. Imagens circulando nas redes sociais mostraram destroços em chamas e uma densa fumaça preta subindo aos céus próximo ao aeroporto. Segundo os registros, a aeronave iniciou a decolagem às 13h38 (5h08 no horário de Brasília) e caiu cinco minutos depois.

Ainda não há confirmações sobre número exato de mortos e feridos. O chefe da polícia de Ahmedabad afirmou, porém, que não há indícios de sobreviventes, segundo as agências de notícias AFP e AP.

