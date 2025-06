Preso suspeito de matar casal por ciúmes na frente da filha em Manaus

Antônio Marcio Silva de Castro foi preso na manhã desta quinta-feira (12), em Manaus. Ele é suspeito de matar a tiros a ex-companheira Manuella Sabrina Barros Queirós, de 23 anos, e o novo namorado dela, Victor Hugo de Oliveira Flores, 27, no domingo (8), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

O suspeito foi preso por equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até a última atualização desta reportagem, a polícia não divulgou o local da prisão nem como descobriu o paradeiro de Antônio.

Segundo a delegada Marília Campello, coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NCF), o crime foi planejado e motivado por ciúmes. Antônio não aceitava o fim do relacionamento com Manuella, que havia começado a namorar Victor Hugo recentemente.

“Inconformado, Antônio foi até a casa onde a jovem vivia com o novo companheiro e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. O crime aconteceu na frente da filha de 4 anos do casal”, explicou a delegada.

Manuella havia denunciado o ex-companheiro por ameaças de morte em 2023 e solicitado medidas protetivas, que ela cancelou durante o processo judicial. A delegada alertou para a importância de manter as medidas ativas para prevenir casos graves como esse.

