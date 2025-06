Homem que não aceitou fim de relação é procurado por matar casal em Manaus

Crime foi cometido em frente à filha da vítima, no bairro Novo Aleixo.

Antônio Márcio Silva de Castro, 52 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pelo feminicídio de Manuella Sabrina Barros Queirós, de 23 anos, e pelo homicídio de Victor Hugo de Oliveira Flores, de 27. O crime aconteceu no domingo (8), no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11), pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por meio do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NCF).

Crime premeditado e motivado por ciúmes

Segundo a delegada Marília Campello, coordenadora do NCF, o crime foi premeditado e movido por ódio após o fim do relacionamento. Antônio não aceitava a separação e, inconformado, foi até a casa onde Manuella vivia com o novo companheiro.

“Ele efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, na frente da filha de quatro anos, fruto do relacionamento com Manuella”, relatou Campello.

Victor Hugo morreu no local. Manuella chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Vítima já havia denunciado o agressor

A delegada informou que Manuella havia registrado denúncia contra Antônio Márcio em 2023, por ameaças de morte. Ela chegou a solicitar medidas protetivas, mas depois pediu a revogação no processo judicial.

“Não digo isso para culpar a vítima, que nunca tem culpa. Mas é um alerta às mulheres: não revoguem as medidas protetivas. Elas podem salvar vidas”, destacou Campello.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima

Antônio Márcio permanece foragido. A PC-AM solicita a colaboração da população com informações que levem à sua localização.

As denúncias podem ser feitas, de forma anônima, pelos números:

📱 (92) 98118-9535 – Disque-denúncia da DEHS

📞 181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais:

Homem é procurado por furto de hidrômetro no Coroado

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱