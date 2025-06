Novo vídeo mostra decolagem e queda de avião na Índia; mais de 200 mortos

Um novo vídeo mostra o momento exato em que o avião da Air India, com 242 pessoas a bordo, cai segundos após a decolagem no aeroporto de Ahmedabad, na Índia, nesta quinta-feira (12).

As imagens revelam que a aeronave começou a perder altitude logo após levantar voo, aparentemente por falha nos motores, até desaparecer entre os prédios e explodir.

O Boeing 787-8 Dreamliner caiu em uma área residencial próxima ao aeroporto, conforme informou a autoridade de aviação indiana. A polícia local já recuperou 204 corpos, entre passageiros e pessoas atingidas no solo. Dois passageiros sobreviveram: um foi resgatado em seu assento e outro levado ao hospital.

As buscas continuam, mas autoridades afirmam que, aparentemente, não há mais sobreviventes. O voo partiu de Ahmedabad com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, e levava 232 passageiros e 10 tripulantes, incluindo um ex-ministro indiano da região.

A aeronave caiu sobre um alojamento de médicos, causando muitas mortes, segundo o ministro da Saúde da Índia. O primeiro-ministro Narendra Modi classificou o acidente como uma “tragédia” e expressou seu pesar nas redes sociais.

O controle de tráfego aéreo recebeu um sinal de emergência (“Mayday”) antes do avião perder contato. As operações no aeroporto foram suspensas, e a Air India informou que ajuda os feridos e coopera com as investigações.

Testemunhas relataram cenas de destruição, corpos e destroços espalhados, além de uma enorme nuvem de fumaça. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o Rei Charles III estão acompanhando as ações de resgate, enquanto o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido expressou tristeza pelo acidente.

Segundo o FlightRadar24, o avião perdeu comunicação a cerca de 190 metros de altura logo após decolar. Vídeos nas redes sociais mostram o avião sobrevoando áreas residenciais antes da grande explosão.

Imagens inéditas mostram momento da decolagem e queda de avião na Índia



pic.twitter.com/4C5lrpeTtD — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 12, 2025

Leia mais

‘Corpos por toda parte’: morador relata horror após queda de avião na Índia

VÍDEO: Avião com 242 pessoas cai após decolagem na Índia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱