Omar Aziz denuncia número falso que usa sua identidade em mensagens

Senador do Amazonas denuncia tentativa de uso de sua identidade em mensagens enviadas por número falso

O senador pelo Amazonas Omar Aziz (PSD) usou as redes sociais na quarta-feira (11) para alertar os seguidores sobre um número falso que tentou usar sua identidade na plataforma de mensagens WhatsApp.

De acordo com Omar Aziz, uma pessoa com o número (61) 98135-4237 se apresentou como ele ao entrar em contato com pessoas próximas. Além disso, solicitou assuntos oficiais.

“Uma pessoa com o número (61) 98135-4237, se passando por mim, está entrando em contato solicitando assuntos oficiais. Não sou eu!”, afirma Omar Aziz em publicação no Instagram.

Senador Omar Aziz alerta número falso – Foto: Reprodução/Redes sociais

Golpes digitais

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) lançou em 2024 a segunda edição de cartilha sobre crimes cibernéticos. O material foi elaborado para ajudar a população a se prevenir de golpes digitais.

“Com o avanço da tecnologia, os crimes cibernéticos têm se tornado cada vez mais sofisticados. Nosso objetivo com esta cartilha é fornecer ferramentas e informações que ajudem a população a se proteger e a adotar uma postura preventiva”, afirmou o delegado Paulo Benelli, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱