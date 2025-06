Sexta-feira 13: confira lista de filmes de terror para entrar no clima

Prepare-se para uma noite de medo com os melhores filmes de terror da Sexta-Feira 13

Para os amantes de Terror, nada melhor que assistir filme nesta sexta-feira 13. Confira os filmes assustadores para assistir nesta noite.

Para quem tem canal a cabo, a rede Telecine Action tem um Especial Sexta-feira 13, que começa 18h20(Horário Local).

Confira alguns indicações de filmes para assistir:

1-O Telefone Preto

O telefone preto_Imagem divulgação Netflix

“O Telefone Preto” é a prova que o talento de Stephen King também está presente na próxima geração da família. Afinal, o filme é inspirado no conto de terror de Joe Hill, filho do escritor e, agora também autor de histórias do gênero.

Dirigido por Scott Derrickson (“O Exorcismo de Emily Rose” e “A Entidade”), o filme se passa em 1978 e gira em torno de uma série de sequestros de crianças na cidade de Denver, nos Estados Unidos. Após muitos sequestros, a história toma um rumo diferente e a parte central da narrativa passa a se desenhar: o telefone preto.

Isso porque, um garoto de 13 anos é sequestrado pelo mesmo serial killer, mas passa a conseguir ajuda no cativeiro. E pasmem! Essa ajuda vem das crianças já assassinadas e através de ligações a um telefone preto.

Onde assistir: Prime Video.

2- 1922 (terror drama)

Cena do filme 1922_Imagem de Reprodução do trailer_Divulgação Netflix

Quando falamos de sexta-feira 13 e filmes de terror, é natural que a lista tenha mais de uma sugestão do “Rei do Terror”, Stephen King. No entanto, “1922” é a nossa sugestão nada óbvia relacionada ao autor, mas que merece sua atenção.

Afinal, a reprodução da história exibe um espetáculo de cenas, em um drama surpreendente. Não é à toa, que o filme, produzido pela Netflix em 2017, é capaz de despertar sensações distintas, desde medo à compaixão. Isso porque a narrativa é baseada a partir da perspectiva de Wilfred James em 1930, falando sobre como ele matou sua esposa em 1922.

Onde assistir: Netflix.

3- Invocação do Mal

Invocação do mal_Imagem Reprodução Warner Bros

Uma das franquias mais famosos quando o assunto é terror com elementos sobrenaturais, “Invocação do Mal” não poderia ficar fora dessa lista. O filme é ainda mais assustador por ser baseado em fatos reais. Isso porque é inspirado nas experiências paranormais dos exorcistas Ed e Lorraine Warren, vividos no cinema por Patrick Wilson e Vera Farmiga.

No filme, foi reproduzido um dos casos mais importantes do casal, quando tentavam ajudar uma família aterrorizada por uma presença demoníaca em uma fazenda isolada.

Onde assistir: Max.

4- A noiva

Imagem de uma das cenas de A noiva_trailer Netflix

Se você gosta de contos, a sua sexta-feira 13 merece esse filme. “A noiva” é uma produção baseada em um conto russo e inspirado em costumes em que os mortos eram fotografados em poses imitando pessoas vivas, com as pálpebras pintadas.

A história, ambientada na atualidade, segue a jovem Nastya (interpretada por Alexandra Rebenok), que viaja com seu noivo Ivan (Victor Solovyev) para se encontrar com a família dele. Enquanto isso, Nastya começa a ter visões conforme os parentes de Ivan se organizam para uma tradicional cerimônia de casamento eslava.

Onde assistir: Netflix.

5- Annabelle

Cena de Annabelle_print do trailer no YouTube (Warner Bros)

Outra boa história baseada em fatos reais para assistir na sexta-feira 13 é o filme “Annabelle“. A história ganhou uma atenção surpreendente do público, em especial, por conta de se tratar de uma história sobre uma boneca possuída por forças do mal.

No primeiro filme da franquia, tudo começa quando um marido presenteia a esposa grávida com uma boneca vintage, a Annabelle. Mas, em uma noite, sua casa é invadida por membros de um culto satânico, que atacam violentamente o casal.

6-Prédio Vazio

Cena de ‘Prédio Vazio’ — Foto: Divulgação

O que é: Dirigido por Rodrigo Aragão, “Prédio Vazio” (2025) é um terror brasileiro. Na trama, Luna (Lorena Corrêa) vai a Guarapari procurar sua mãe, desaparecida no último dia de Carnaval, e entra em um antigo edifício à beira-mar. Ali, ela e seu namorado Fábio (Caio Macedo) encontram um prédio aparentemente vazio, mas habitado por almas atormentadas e uma zeladora sinistra (Gilda Nomacce).

7-Premonição 6: Laços de Sangue

Terrível tragédia em torre é uma das cenas mais impactantes de ‘Premonição 6: Laços de Sangue’ — Foto: Divulgação

O que é: Com direção de Adam Stein e Zach Lipovsky, “Premonição 6: Laços de Sangue” (2025) segue o estilo da franquia. No filme, Stefanie (Kaitlyn Santa Juana) é assombrada por pesadelos de um antigo acidente envolvendo sua família. Ao descobrir que a Morte está perseguindo sua linha hereditária, ela tenta desvendar o segredo do desastre de 1968 para salvar seus entes queridos.

8-Lobisomem

Christopher Abbott em cena de ‘Lobisomem’ — Foto: Divulgação

O que é: Dirigido por Leigh Whannell, “Lobisomem” (2025) apresenta uma história “intimista”. Blake (Christopher Abbott) e sua família enfrentam uma ameaça sobrenatural ao se refugiar em uma casa isolada. Conforme a lua cheia se aproxima, ele começa a se transformar em um lobisomem, colocando todos em risco. Sua esposa Charlotte (Julia Garner) luta para proteger a filha Ginger (Matilda Firth).

9-Nosferatu

Cena de ‘Nosferatu’ (2024) — Foto: Focus Features

O que é: Dirigido por Robert Eggers, “Nosferatu” (2024) é um remake gótico do clássico expressionista de 1922. Na trama, Ellen Hutter (Lily‑Rose Depp) vive em um vilarejo assombrado pelo misterioso Conde Orlok (Bill Skarsgård), um vampiro ancestral que espalha medo e obsessão. Seu marido, Thomas (Nicholas Hoult), tenta protegê-la enquanto descobre os horrores por trás da criatura.

10-Abraço de Mãe

Cena de ‘Abraço da Mãe’ — Foto: Divulgação

O que é: Com direção de Cristian Ponce, “Abraço de Mãe” (2024) é um terror psicológico. A bombeira Ana (Marjorie Estiano) retorna à ativa durante uma enchente devastadora e é enviada para evacuar um asilo em risco. Lá, ela e sua equipe enfrentam moradores misteriosos que parecem ocultar intenções sinistras. Conforme o temporal piora, Ana precisa confrontar traumas do passado e lutar pela sobrevivência.

