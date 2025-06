Entre notas e lembranças, Blue Birds Band celebra 58 anos de história

Com entrada franca mediante doação de alimento, a banda celebra a carreira com repertório romântico e ação solidária

Manaus (AM) – A tradicional Banda Blue Birds, Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Amazonas, comemora 58 anos de história com um concerto especial no Teatro Amazonas, na próxima terça-feira (17), às 20h.

A entrada é gratuita, mas o público é convidado a levar um quilo de alimento não perecível ou uma cesta básica, que serão doados ao Instituto Filippo Smaldoni, que atende crianças surdas no bairro Campos Elíseos, Zona Centro-Oeste em Manaus.

Fundada em 17 de junho de 1967, a Blue Birds mantém viva a memória musical de gerações com um repertório que celebra grandes clássicos românticos das décadas de 1960, 1970 e 1980. Este ano, o grupo sobe ao palco com 12 músicos, mantendo seu compromisso com a cultura, a solidariedade e a valorização da música que marcou época em Manaus.

“Todo ano nós realizamos esse concerto, e mais uma vez voltamos ao Teatro Amazonas para celebrar junto ao nosso público”, destacou Beto Sá, guitarrista da banda.

Reconhecimento de gerações

Ao subir novamente ao palco do Teatro Amazonas, a emoção se renova. Para Beto Sá, guitarrista da banda, o concerto comemorativo representa mais do que uma simples apresentação: é a consagração de uma trajetória marcada pela dedicação e pelo talento de dezenas de músicos ao longo do tempo.

“É o reconhecimento da sociedade amazonense pelo trabalho da banda nesses 58 anos, fruto do empenho dos 182 músicos que passaram por ela com profissionalismo e amor”, destacou.

Durante quase seis décadas de história, a banda construiu uma relação afetiva com o público amazonense. Entre os momentos marcantes, Beto relembra com carinho as apresentações nos tradicionais bailes do Tropical Hotel.

“Participamos durante 35 anos dos bailes realizados no hotel. Era uma alegria ver o público dançando a noite toda nos Bailes do Havaí, nos réveillons e em tantas festas memoráveis. São lembranças que marcaram gerações”, afirmou ao Em Tempo.

Legado duradouro

Além de emocionar plateias, a Blue Birds também serviu de inspiração para o surgimento de diversas bandas em Manaus. “Nossa história motivou a formação de muitos outros grupos musicais. Nos anos 1970, a cidade chegou a ter mais de trinta bandas ativas, muitas influenciadas por nossa trajetória”, contou Beto Sá.

Mais do que uma banda, a Blue Birds representa um elo entre passado e presente da música amazonense — um símbolo de resistência cultural que atravessa gerações.

Relevância

Em 2018, a banda foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas. Em 2022, o Beto Sá recebeu o título de Cidadão do Amazonas. A banda também se notabiliza por seu caráter social, destinando anualmente as doações arrecadadas em seus concertos a instituições filantrópicas.

Com 58 anos de história, a Blue Birds representa não apenas um legado musical, mas um compromisso permanente com a cultura, a memória e a solidariedade no Amazonas.

Confira a programação:

