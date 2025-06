Bar do Boizinho 2025 emociona no Vasco Vasques

Evento gratuito celebra o boi-bumbá com mais de 370 crianças no domingo (15), em novo espaço na zona centro-oeste de Manaus.

O Bar do Boizinho 2025 promete ser inesquecível. Pela primeira vez, o evento será realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, neste domingo (15), a partir das 17h. O acesso será pela Rua Jornalista Flaviano Limongi, ao lado do Sambódromo.

Realizado pelo Movimento Marujada há 26 anos, o evento é referência por colocar as crianças no centro da festa azulada. É uma das celebrações mais fofas e emocionantes do calendário do boi-bumbá em Manaus.

Programação com mini-itens oficiais do Caprichoso

Mais de 370 crianças participarão como mini-itens oficiais:

60 sinhazinhas

23 cunhãs-poranga

6 rainhas do folclore

2 pajés

5 porta-estandartes

5 levantadores de toadas

2 amos do boi

3 integrantes da vaqueirada

9 tripas

255 integrantes da Marujadinha

A abertura será com a entrada da Marujadinha, seguida das porta-estandartes. As sinhazinhas se apresentarão em quatro blocos por faixa etária, acompanhadas por mini-Caprichosos e vaqueiros.

Condução e atrações especiais

O evento será apresentado por Arlindo Neto, filho do saudoso Arlindo Jr., fundador do Bar do Boizinho. O cantor e ex-item oficial Junior Paulain também participará, interagindo com as crianças.

Organização e recomendações

A entrada é gratuita. Haverá duas arquibancadas para melhor visibilidade do público. As mesas já estão esgotadas.

A organização orienta que não será permitida a presença de torcedores com trajes do boi contrário durante o evento. A colaboração de todos é fundamental para manter o clima de respeito e tradição.

Uma festa que passa de geração em geração

Mais que um evento, o Bar do Boizinho é uma celebração da cultura popular. Ele reafirma que o futuro do boi-bumbá já começou — e começa pelas mãos das crianças que vestem azul e branco desde cedo.

(*) Com informações da assessoria

