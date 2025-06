Operação prende 25 pessoas por tráfico e pirataria no Amazonas

Ação da Polícia Civil apreende armas, drogas, veículos e desarticula rede criminosa atuante no Médio Solimões.

A maior operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) contra o crime organizado no interior do Estado resultou na prisão de 25 pessoas na última quinta-feira (12), durante a Operação Tentáculos, realizada em Coari (a 363 km de Manaus).

Os alvos são investigados por crimes como tráfico de drogas, pirataria, homicídio, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Também foram apreendidos veículos, armas, drogas, munições, dinheiro e até drones usados pelas facções.

Coordenada pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, a ação contou com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Departamento de Narcóticos (Denarc), Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e Delegacia Fluvial (Deflu). Mais de 80 policiais civis participaram da operação, cumprindo 81 mandados judiciais, sendo 36 de prisão e 45 de busca e apreensão em Coari, Manaus e Tefé.

Chefes do tráfico e financiadores da pirataria estão entre os presos

Entre os presos estão dois dos principais alvos da investigação: Arnaldo Júnior Guimarães Mitouso, o “Bigode”, e Jhony Cléber de Alencar, o “Olho de Gato”. O primeiro é apontado como financiador de ações de pirataria nos rios e atividades do tráfico de drogas. Ele foi capturado em sua casa, onde foram apreendidos um carro de luxo blindado, dinheiro e celulares. Já o segundo é investigado por financiar o tráfico em Coari e foi encontrado com arma calibre .40, drogas e munições.

Segundo o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, a operação desarticulou uma estrutura criminosa altamente organizada. “Eles lucravam com a subtração de drogas de outros traficantes que vinham da Tríplice Fronteira. Essas prisões atingem diretamente o comando do tráfico no Médio Solimões”, destacou.

Organização criminosa monitorava e ameaçava agentes públicos

De acordo com o delegado José Barradas, titular da DIP de Coari, a organização criminosa vinha sendo investigada há mais de 10 meses. A estrutura da facção incluía desde chefes e financiadores até pistoleiros, distribuidores e responsáveis pela lavagem de dinheiro. “Chegamos a descobrir planos de assassinato contra um agente de segurança pública e envolvimento de servidores com o crime”, afirmou.

A operação também apreendeu drones utilizados para monitoramento de áreas de tráfico e ataques a embarcações. As investigações seguem em andamento e novos desdobramentos não estão descartados.

PC-AM reforça combate ao crime organizado no interior

O diretor do DPI, delegado Paulo Mavignier, afirmou que a operação causou forte impacto no tráfico da região do Médio Solimões. “Estamos desmantelando a base de operação dessas facções. A Polícia Civil continuará atuando com firmeza para garantir a segurança da população”, reforçou.

