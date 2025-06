Número de mortos e feridos aumenta em conflito entre Irã e Israel

O número de mortos na escalada do confronto entre Irã e Israel subiu neste domingo (15). Segundo informações de agências internacionais, 80 pessoas morreram no Irã e 14 em Israel, desde o início dos ataques na sexta-feira (13), quando forças israelenses lançaram os primeiros bombardeios contra o território iraniano.

Novos ataques e vítimas

O dia foi marcado por novos ataques em Tel Aviv, Jerusalém e Teerã. Em Israel, ao menos 11 pessoas morreram somente neste domingo. Ao todo, 390 ficaram feridas, segundo os portais The Times of Israel e The Jerusalem Post. Os bombardeios atingiram áreas residenciais no litoral e no norte do país, além de estações de abastecimento utilizadas por caças israelenses.

No lado iraniano, os ataques causaram 320 feridos, conforme noticiado pela Al Jazeera. Um dos alvos foi o Ministério da Defesa, atingido nas primeiras horas do dia, segundo a agência semioficial iraniana Tasnim. Outro bombardeio atingiu o depósito de petróleo de Shahran, na zona noroeste da capital Teerã.

Mísseis e sistemas de defesa

O Ministério da Defesa de Israel afirma que o Irã disparou cerca de 280 mísseis balísticos em retaliação. Apesar da atuação do sistema de defesa “Domo de Ferro”, dezenas de mísseis não foram interceptados. Segundo os militares israelenses, o protocolo prevê priorizar a interceptação apenas de projéteis com risco de atingir áreas sensíveis, preservando recursos para ameaças mais graves.

Ainda assim, algumas cidades do centro de Israel, como Tel Aviv, Ramat Gan, Bat Yam, Rishon Lezion e Rehovot, registraram danos em áreas residenciais. Estima-se que os mísseis iranianos carregavam ogivas de até 500 quilos.

Capacidade ofensiva e restrições internas

O poder de fogo de Israel também foi demonstrado com intensidade. Na sexta-feira (13), cerca de 200 aviões lançaram 330 mísseis contra o Irã. Só na noite de sábado, o governo israelense — que não reconhece oficialmente a posse de armas nucleares — informou que atingiu 80 alvos estratégicos em Teerã.

Entre os locais atingidos no Irã estão o maior campo de gás natural do mundo, em South Pars, e novamente o depósito de petróleo de Shahran, segundo a CNN Internacional.

Reação dos governos

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou que “Teerã vai ficar em chamas”. Já meios de comunicação iranianos relataram ataques a diversas províncias no noroeste e oeste do país, regiões que abrigam bases militares.

A imprensa iraniana informou ainda que um comandante da polícia e cinco membros da Guarda Revolucionária morreram em ofensivas ocorridas no sábado em áreas centrais e ocidentais.

Medidas emergenciais

Diante do cenário de conflito, o governo de Israel decretou o fechamento de escolas e proibiu aglomerações públicas. Apenas serviços essenciais seguem funcionando. Em Jerusalém, bombeiros atuam no resgate de feridos e no controle de incêndios em áreas desabitadas.

* Com informações do UOL

Leia mais:

Papa pede que Irã e Israel evitem guerra e escolham o diálogo



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱