VÍDEO: Homem morre após atacar policiais com faca durante festa religiosa no AM

Um homem armado com uma faca atacou fiéis durante uma celebração na Igreja Cristo Redentor, no bairro Santa Luzia, em Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, na noite de sábado (14). Segundo a Polícia Militar, o suspeito apresentava comportamento agressivo e ameaçava os comunitários durante os festejos de Santo Antônio.

Policiais do 1º Grupamento de Polícia Militar foram acionados e, ao localizarem o suspeito portando a arma branca, tentaram abordá-lo. Durante a ação, o homem reagiu com violência e atingiu um sargento com uma facada no peito, rasgando a farda e ferindo o policial. Em seguida, ele desferiu vários golpes contra o tenente e comandante da unidade, atingindo cabeça, braço, costas e a testa — este último ferimento exigiu 24 pontos.

Diante do risco iminente, o tenente se defendeu com um disparo de arma de fogo. O homem recebeu atendimento no local e foi levado a uma unidade de saúde do município. De acordo com a PM, ele apresentava transtornos psicológicos e fazia uso de entorpecentes. Por volta das 9h de domingo (15), o suspeito sofreu uma parada cardíaca e morreu.

Em nota, a PMAM informou que atua para garantir a segurança da população em todo o estado e que reações violentas contra seus agentes serão tratadas com medidas firmes para preservar a integridade dos policiais e dos cidadãos.

