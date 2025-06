Menino de 12 anos morre após infecção grave causada por piolhos

Um estudante de 12 anos morreu em Sabinas, no estado de Coahuila, México, após desenvolver uma infecção grave causada por piolhos hematófagos. Amador Flores Vargas foi levado às pressas ao Hospital Materno Infantil de Coahuila em estado crítico, apresentando febre alta persistente, desidratação severa e sinais de falência de órgãos.

Quadro clínico grave e diagnóstico

Os médicos informaram que o quadro de Amador já estava bastante avançado quando ele deu entrada. O diretor do hospital, Francisco Iribarren, explicou que o menino chegou com insuficiência hepática, baixa produção de plaquetas e septicemia — resultado da riquétsiose, uma infecção bacteriana transmitida por piolhos.

O que é a riquétsiose

A riquétsiose é uma doença rara e perigosa causada por bactérias do gênero Rickettsia. Elas podem ser transmitidas a humanos por pulgas, carrapatos, ácaros ou piolhos. Se não tratada, a infecção pode causar intoxicação no sangue, falência múltipla dos órgãos e levar à morte.

Sintomas comuns da doença

Os sintomas comuns incluem febre alta persistente, dores musculares, náuseas, vômitos, inchaço dos gânglios linfáticos, erupções na pele e mal-estar geral — sinais que podem ser confundidos com infecções virais comuns.

Evolução do caso de Amador

No caso de Amador, os médicos suspeitam que ele já estivesse infectado há pelo menos oito dias antes da internação. Apesar do tratamento emergencial com antibióticos, o quadro evoluiu rapidamente para choque séptico, e ele morreu em 2 de junho.

Medidas de contenção adotadas

Após o óbito, as autoridades sanitárias locais instalaram um cordão sanitário no bairro onde Amador morava para conter a propagação do parasita. Equipes de saúde pública fizeram varreduras e aplicaram desinfestação nas casas vizinhas.

Alerta das autoridades e epidemiologista

O epidemiologista Alfredo De León Camacho alertou que a população deve procurar atendimento médico ao primeiro sinal de febre alta, manchas vermelhas, cansaço extremo ou contato recente com parasitas. “Quanto antes o tratamento começar, maiores são as chances de recuperação”, destacou.

Cuidados para evitar infestações

Embora raro, o caso reforça a importância da vigilância rigorosa da higiene das crianças, especialmente em locais com risco maior de infestação por piolhos e outros parasitas. Especialistas recomendam manter o couro cabeludo limpo, inspecionar com frequência, evitar compartilhar pentes, bonés e escovas, e buscar ajuda médica imediatamente ao detectar infestações.

Impacto e investigação

A morte de Amador comoveu a comunidade local e alertou sobre os perigos de infecções negligenciadas, especialmente aquelas causadas por parasitas comuns na infância. As autoridades de saúde do México continuam investigando o caso.

Transmissão da bactéria

As riquétsias são raras, mas podem surgir após viagens a países onde a doença está presente. A bactéria pode ser transmitida por pulgas, ácaros e piolhos infectados que vivem em pequenos animais, como cães, gatos, ratos, camundongos e esquilos. Ela também pode se espalhar por contato humano através da pele, cabelo e roupas.

