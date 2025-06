Jovem é sequestrado e morto por dívida com bets e pôquer

Arthur Grison, de 21 anos, foi sequestrado na noite de sexta-feira (13), em Florianópolis, e executado com um tiro horas depois em uma área rural de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Antes de ser morto, ele foi obrigado a fazer transferências bancárias e a pedir dinheiro a amigos pelo celular.

O crime foi esclarecido neste domingo (15) pela Polícia Civil, que prendeu cinco suspeitos e apreendeu um adolescente.

A investigação aponta que o mandante do assassinato devia dinheiro a Arthur por causa de apostas em jogos e pôquer, além de agiotagem. Segundo a polícia, o homem atraiu a vítima com a promessa de pagamento da dívida.

— Vítima e autor participavam de grupos de apostas. O autor decidiu cometer o crime para encerrar a dívida e ainda tentar obter mais dinheiro — explicou o delegado Anselmo Cruz, da Delegacia de Roubos e Antissequestro (DRAS/DEIC).

Durante o sequestro, os criminosos usaram o celular de Arthur para pedir valores a amigos e também realizaram compras com o cartão de crédito da vítima.

O corpo foi encontrado próximo ao Rio do Braço, em Santo Amaro da Imperatriz, a cerca de 35 km da capital, pouco mais de três horas após o desaparecimento.

Prisões em menos de 24 horas

Após ser informada do sequestro na manhã de sábado (14), a Polícia Civil iniciou uma operação que identificou todos os envolvidos em menos de 24 horas. A DRAS, unidade especializada da DEIC, conduziu a ação.

De acordo com a polícia:

Três homens participaram diretamente do sequestro e da execução.

Dois suspeitos foram presos por movimentar o dinheiro desviado da conta da vítima.

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por receptar objetos de Arthur.

Os presos têm entre 20 e 24 anos; apenas um já tinha passagem por tráfico de drogas.

Todos os adultos foram autuados por extorsão mediante sequestro com resultado morte. A polícia segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.

