Garantido prestigia missa em ação de graças pelo Festival de Parintins

Celebração religiosa marca início do ciclo do 58º Festival Folclórico de Parintins

O Boi Garantido participou, na manhã desta segunda-feira (16), de uma emocionante Missa em Ação de Graças pelo início do 58º Festival Folclórico de Parintins. A celebração reuniu diretoria, torcedores, artistas e comunidade na Igreja Nossa Senhora do Carmo.

O momento de fé simbolizou o início de um novo ciclo na história do boi encarnado. Com união e gratidão, os participantes celebraram a força coletiva que tornou possível mais uma apresentação grandiosa, respeitando as tradições da Baixa do São José.

‘O Boi da Promessa, da Religiosidade, da Fé’

O apresentador oficial do Garantido, Israel Paulain, destacou o valor espiritual da celebração:

“Esse momento é muito importante, para a gente renovar a fé. O Garantido é conhecido como o boi da promessa, o boi da religiosidade, o boi da fé. É o momento de agradecer muito a Nossa Senhora do Carmo, porque ela nos conduz, ela abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso festival e abençoa o nosso boi Garantido”, afirmou.

Israel também reforçou o desejo da nação encarnada de conquistar o 33º título:

“Pedir a ela que a gente possa entrar na arena e honrar toda a história do nosso Boi Garantido, fazer um espetáculo irretocável para levar esse 33º título para a Baixa do São José, porque a nossa galera merece muito.”

Preparação espiritual dos artistas

O coreógrafo Rudson Carlos, do grupo Guerreiros Wayana, também participou da missa. Para ele, a fé é parte essencial da preparação:

“Essa missão é muito importante para nós, nós que precisamos da bênção de Deus para que possamos entregar um excelente trabalho, realmente entregar um excelente visual, nossa melhor dança.”

Rumo a mais um espetáculo memorável

Com a fé renovada, o Boi Garantido segue confiante para o 58º Festival. O comprometimento da equipe e o apoio da torcida encarnada reforçam a promessa de mais um espetáculo inesquecível.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Eventos do Boi Garantido arrastam multidão em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱