O jovem Yago Savalla, de 16 anos, foi convidado pela escola de samba Imperatriz Leopoldinense para participar do desfile do Carnaval 2026. O convite veio poucos dias depois de um vídeo seu dançando “Homem com H”, sucesso de Ney Matogrosso, viralizar nas redes sociais.

Em 2026, a Imperatriz levará para a Sapucaí o enredo “Camaleônico”, uma homenagem à trajetória artística e pessoal de Ney Matogrosso.

O anúncio da participação de Yago foi feito pela escola na manhã desta quinta-feira (19):

“O incrível Yago Savalla, de 16 anos, nascido em São Luís e morador de Salvador, estará conosco no Carnaval 2026. Ficamos impactados com seu talento e sua arte — será uma honra ter você abrilhantando nosso desfile. Agradecemos de coração à mãe de Yago, Samantha Carvalho, pelo apoio. Esperamos vocês no Rio! Viva a arte, viva nossa juventude, viva Ney Matogrosso!”

Yago celebrou o convite nas redes sociais

“Vai ser um enorme prazer estar na avenida no ano que vem. Nunca imaginei que essa repercussão chegaria até vocês, e sou muito grato por isso. Muito, muito obrigado pelo convite. 2026 é nosso, até lá!”

O vídeo que levou Yago ao destaque foi gravado durante a Festa Junina do colégio onde estuda, em Salvador (BA). Nele, o jovem aparece dançando caracterizado como Ney Matogrosso, interpretando “Homem com H” com personalidade e presença de palco.

O próprio Ney Matogrosso reagiu à performance e elogiou o rapaz:

“O que eu mais gostei foi que você não me copiou. Inspirado em mim, criou a sua própria performance! Parabéns”, escreveu o artista.

