Atual campeã do Carnaval de Manaus, escola apresenta novo enredo em evento exclusivo no Morro da Liberdade.

A campeã do Carnaval de Manaus 2025, Reino Unido da Liberdade, promove nesta sexta-feira (13), às 19h, o lançamento oficial do enredo 2026. O evento acontecerá no Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes, localizado na quadra da escola, no bairro Morro da Liberdade.

Evento exclusivo no coração vermelho, azul e branco

A festa será destinada à imprensa e convidados, prometendo muita música, emoção e alegria. O novo enredo será apresentado pelo presidente da escola, Rangel Magalhães, junto com sua diretoria.

“A Reino Unido sempre foi e é uma escola de samba que chega para impactar e mostrar para o que vem. No ano de 2026 não será diferente. Toda a imprensa está convidada para também conhecer o nosso Enredo de 2026”, afirmou Rangel.

Título de 2025 foi conquistado com grande desfile

No Carnaval de 2025, a Reino Unido emocionou o público e os jurados com o enredo “Êpahey, Reino Unido! Mojubá, Gbogbo Orixá!”. A escola brilhou no Grupo Especial, conquistando seu 14º título, com destaque nos quesitos harmonia, evolução e alegorias.

A agremiação também já foi vice-campeã oito vezes, consolidando-se como uma das maiores potências do carnaval manauara.

Tradição que nasce da comunidade

Fundada em 5 de setembro de 1981, a Reino Unido surgiu em uma reunião de amigos no bairro Morro da Liberdade. A fundação ocorreu na rua Santa Rosa, na casa do fundador apelidado de Pirulito, com apoio de nomes como Bosco Saraiva, Jairo Beira-Mar, Francisco Maciel, Vicente Neto e Mestre Kalama.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: O carnaval acabou?

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱