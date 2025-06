Lula compara Brasil pós-Bolsonaro à destruição em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou nesta quinta-feira (19) a situação do Brasil após o governo de Jair Bolsonaro (PL) à destruição causada pelos bombardeios na Faixa de Gaza.

“Quando chegamos aqui pegamos um país semidestruído. De vez em quando olho para a destruição na Faixa de Gaza e eu fico imaginando o Brasil que encontramos”, disse Lula em entrevista ao podcast Mano a Mano, comandado pelo rapper Mano Brown.

A gravação foi feita no domingo (15) e publicada nesta quinta-feira. No episódio, Lula destacou o desmonte de ministérios ligados à inclusão social e diversidade durante a gestão anterior:

“Aqui a gente não tinha mais Ministério do Trabalho, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, da Cultura.”

‘Destruição proposital’

O presidente classificou o desmonte como intencional:

“Tinha sido uma destruição proposital, ou seja, o presidente [Bolsonaro] não gostava de nenhum ministério que poderia ser uma alavanca de organização da sociedade. Para que cultura, se cultura politiza a sociedade?”

Lula também voltou a acusar Bolsonaro de atentar contra os princípios democráticos:

“Ele [Bolsonaro] negava a democracia. O Brasil precisa reconstruir isso.”

Lula reforça críticas a Israel e à ONU

A fala de Lula acontece em meio a duras críticas que ele vem fazendo à condução de Israel no conflito contra o Hamas. Desde o início da guerra, o presidente brasileiro classificou as ações israelenses como “genocídio” e defendeu a criação do Estado da Palestina.

No início de junho, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, Lula defendeu uma reforma no Conselho de Segurança da ONU:

“A organização não pode ser a mesma de 1945”, disse, referindo-se à inação da entidade diante da tragédia em Gaza.

Lula volta a falar sobre Gaza na Cúpula do G7

Durante a Cúpula do G7, realizada nesta semana no Canadá, Lula criticou as mortes de civis nos conflitos da Ucrânia e da Faixa de Gaza:

“Nada justifica a matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças e o uso da fome como arma de guerra.”

(*) Com informações do InfoMoney

