VÍDEO: Módulo alegórico do Boi Caprichoso pega fogo a uma semana do Festival de Parintins

Um módulo alegórico do Boi Caprichoso pegou fogo na área de concentração do Bumbódromo de Parintins nesta sexta-feira (20), a uma semana do início do Festival Folclórico. O incêndio mobilizou artistas do próprio Caprichoso, que conseguiram controlar as chamas com a ajuda de artistas do Boi Garantido. Ninguém ficou ferido.

Em nota, o Boi Caprichoso informou que os trabalhadores do bumbá azul e branco atuaram rapidamente e contaram com o apoio de militares do Corpo de Bombeiros para controlar o fogo. A agremiação destacou que, apesar dos danos, a equipe vai conseguir recuperar a estrutura atingida.

“O módulo ficou bem prejudicado, mas eles conseguem recuperar”, informou o bumbá.

O episódio também marcou um raro momento de união entre os dois bois rivais, com integrantes do Garantido ajudando no combate ao fogo. “Nesses momentos, a união pelo Festival sempre fala mais alto”, declarou um dos envolvidos na ação.

O incêndio não comprometeu outras alegorias nem a programação do Festival. Tudo foi resolvido com agilidade e, segundo os organizadores, os trabalhos seguem normalmente na preparação para a grande festa.

Fogo atinge módulo do Boi Caprichoso às vésperas do Festival de Parintins

