Em Parintins, o Bumbódromo traça uma linha imaginária que divide a cidade entre o azul do Caprichoso e o vermelho do Garantido. Às vésperas do Festival de Parintins 2025, a paixão pelo boi-bumbá toma conta dos muros, casas e corações. A festa ocorre nos dias 27, 28 e 29 de junho, com apoio do Governo do Amazonas.

A tradição azulada vive na casa de Ana Rita

No lado sul da cidade, reduto azul, uma pequena casa de madeira chama a atenção. Pintada com os símbolos do Boi Caprichoso, ela pertence à Ana Rita Mendonça, 53 anos, que mantém viva a herança dos pais.

“É uma paixão inexplicável. Sinto muita emoção, porque as pinturas lembram os meus pais […]”, disse Ana Rita.

A decoração permanece o ano todo. Ana troca apenas o brasão pelo rosto do boi, mantendo as cores azul e branca como parte da paisagem local.

Amor vermelho que dura o ano inteiro

Do outro lado da cidade, no território do Garantido, o vermelho toma conta da fachada da casa de Astrid Almeida e Euclides Porrotó Filho. O casal perreché transforma a decoração em um ato de amor pelo boi e um pelo outro.

“Além do compromisso, é uma renovação do nosso amor pelo Garantido […]”, destacou Astrid.

Ambos fazem parte da Batucada do Garantido e reforçam que pintar a casa é uma forma de gratidão e identidade cultural.

“Como nós somos um casal apaixonado […] isso aqui é o mínimo para demonstrar nosso amor”, afirmou Euclides.

A rivalidade entre Caprichoso e Garantido vai muito além da arena. Ela está nas casas, nos gestos e na alma de quem vive Parintins o ano inteiro.

(*) Com informações da assessoria

