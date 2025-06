Garantido começa envio de alegorias e entra na fase decisiva do Festival de Parintins 2025

Cerca de 200 módulos começam a ser levados ao Bumbódromo; 90 serão içados por guindastes para compor as alegorias gigantes do Garantido.

O Boi-Bumbá Garantido iniciou, na manhã desta terça-feira (10), o translado das alegorias rumo à concentração no Bumbódromo. A operação marca o início de uma etapa decisiva para o Festival de Parintins 2025: o transporte dos módulos que formarão as alegorias das três noites de apresentação do tema “Boi do Povo, Boi do Povão”.

Mais de 200 módulos compõem as alegorias do Garantido

Segundo Marialvo Brandão, vice-presidente do Boi Garantido, cerca de 200 módulos serão transportados. Desses, 90 precisam ser içados com guindastes. As peças darão forma às alegorias gigantes, planejadas pela Comissão de Arte e artistas do boi.

“Estamos na etapa de materializar o projeto que vem sendo executado há mais de 100 dias”, afirmou Brandão. “O processo de construção é modular e exige planejamento antecipado, devido à distância de pouco mais de dois quilômetros entre os galpões da Cidade Garantido e o Bumbódromo.”

Transporte mobiliza trabalhadores, guindastes e segurança técnica

A operação envolve cerca de 100 kaçauerés — os tradicionais empurradores de alegoria — todos equipados com EPIs. O translado tem suporte de equipes de segurança do trabalho, bombeiros civis e militares, além da EMTT, responsável pelo apoio logístico no trânsito.

A engenheira de segurança Hérica Miranda reforçou os cuidados com os protocolos:

“Hoje iniciamos nosso primeiro translado das alegorias, uma das atividades mais importantes do Boi Garantido. Começamos com cerca de 15 módulos e contamos com o apoio técnico e de segurança para garantir um processo tranquilo até o Bumbódromo”, destacou.

Expectativa cresce para o Festival de Parintins 2025

Com o início do translado, aumenta a expectativa para o espetáculo do Garantido no Festival de Parintins 2025. A chegada das alegorias à concentração marca uma fase essencial na preparação rumo ao 33º título do Boi do Povão.

