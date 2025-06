Balão em chamas: turista viu pessoas pulando em SC

Uma turista presenciou o momento em que um balão de ar quente pegou fogo e caiu na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia pelo menos 22 pessoas a bordo, das quais oito morreram. Duas foram resgatadas com vida, conforme informou o governador Jorginho Mello (PL).

Jamile Santos, que viajou sete horas até a cidade para fazer o passeio, contou nas redes sociais que viu o balão subir pouco antes das chamas começarem. Logo após a decolagem, fumaça começou a sair, e as chamas tomaram conta do cesto.

“Foi uma cena de horrores. O balão foi incendiado e despencou com as pessoas dentro”, relatou Jamile.

Segundo ela, quando o balão ainda estava próximo ao solo, algumas pessoas pularam. Mas o balão voltou a subir rapidamente, e outros passageiros se jogaram do alto, tentando escapar do fogo. O acidente ocorreu por volta das 8h da manhã, no bairro Cachoeira. Equipes de resgate fizeram buscas na mata próxima ao local da queda.

Jamile informou que embarcaria em outro balão naquela manhã. Durante a decolagem, o balão em que ela estava enroscou em uma árvore. Com o vento ficando mais forte, a empresa suspendeu o voo por segurança.

Pouco depois, ela testemunhou o balão do acidente subir e pegar fogo.

A Prefeitura de Praia Grande divulgou nota oficial:

“A prefeitura manifesta sua solidariedade às famílias envolvidas no acidente com balão ocorrido na manhã deste sábado, 21 de junho. O município está acompanhando a ocorrência — que segue em andamento — juntamente com o Governo do Estado e as forças de segurança. Equipes municipais foram mobilizadas para prestar atendimento às famílias e colaborar na apuração dos fatos.”