Bumbódromo é liberado para o Festival de Parintins após vistoria do Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros confirma funcionamento dos sistemas de segurança no local do evento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) confirmou, neste sábado (21), que o Bumbódromo de Parintins está apto para receber o público da Festa dos Visitantes e das três noites do 58º Festival Folclórico de Parintins. A aprovação foi dada após vistoria técnica que constatou o funcionamento adequado dos sistemas de segurança contra incêndio e pânico.

A inspeção foi acompanhada por representantes do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Secretaria de Cultura e Economia Criativa, além de membros dos bois Caprichoso e Garantido.

“Verificamos rotas de fuga, sistemas de hidrantes, extintores e acessos de emergência. Todos os itens necessários estão em conformidade para garantir a segurança dos visitantes”, afirmou o comandante-geral do CBMAM, Orleilso Muniz.

Itens de segurança foram checados pela equipe técnica

Durante a vistoria, militares da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) avaliaram escadas, alarmes de incêndio, hidrantes, sinalizações e equipamentos que possam impactar a atuação em situações de emergência.

O CBMAM contará com um efetivo de 165 militares durante o festival. As equipes atuarão nas áreas urbanas, aquáticas, no aeroporto Júlio Belém e no próprio Bumbódromo. O primeiro grupo de bombeiros chegou a Parintins no dia 20 de junho, uma semana antes do início das apresentações.

Simulados de emergência reforçarão a atuação da corporação

No dia 25 de junho, o Corpo de Bombeiros vai realizar simulações de emergência no Bumbódromo, Aeroporto Júlio Belém e em um complexo de lazer. Os treinamentos vão abranger Salvamento em Altura, Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e Combate a Incêndio, com o objetivo de qualificar a tropa para qualquer eventualidade durante o evento.

Festival de Parintins impulsiona turismo e economia do Amazonas

O 58º Festival de Parintins é realizado pelo Governo do Amazonas, em parceria com os ministérios da Cultura e do Turismo. Entre os patrocinadores estão Coca-Cola, Samel, Bemol, Vivo, Natura, Eneva, Assaí Atacadista, Azul Linhas Aéreas e Bradesco, além do apoio da Amazonastur e da Prefeitura de Parintins.

De 2019 a 2024, o festival atraiu cerca de 407,7 mil turistas, gerando uma receita direta de aproximadamente R$ 489,9 milhões à cidade de Parintins, conforme dados do Governo do Amazonas.

