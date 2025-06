Saiba quem são as vítimas da queda de balão em SC

Um trágico acidente com um balão de ar quente deixou oito mortos, na manhã deste sábado (21), no município de Praia Grande, em Santa Catarina. De acordo com a polícia, quatro pessoas morreram carbonizadas e outras quatro não resistiram após a queda.

Quem são as vítimas

Entre os mortos estão mãe e filha, identificadas como Leane Elizabeth Herrmann e a médica Leise Herrmann Parizotto, ambas naturais de Concórdia (SC). A filha mais nova de Leane, Leciane Herrmann Parizotto, também estava no balão, mas sobreviveu.

Outro morto foi o médico oftalmologista Andrei Gabriel de Melo, que atuava em Fraiburgo (SC). A prefeitura local divulgou nota de pesar e solidariedade à família. A clínica onde ele trabalhava prestou homenagem nas redes sociais:

“Foi muito mais do que um profissional exemplar. Foi um ser humano íntegro, gentil, atencioso e apaixonado pelo que fazia.”

Dois casais também perderam a vida: Juliane Jacinta Sawicki (engenheira agrônoma) e Fábio Luiz Izycki (funcionário do Banco do Brasil), e Everaldo da Rocha e Janaína Moreira Soares da Rocha, moradores de Joinville (SC). Os dois filhos do casal Rocha estavam no voo e sobreviveram.

Outra vítima foi Leandro Luzzi, técnico e diretor da Federação Catarinense de Patinação Artística. A entidade publicou uma nota destacando o legado do profissional:

“Leandro foi um exemplo para atletas, colegas e toda a comunidade de patinação.”

Detalhes do acidente

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que havia 22 pessoas no balão, mas o número foi corrigido para 21: um piloto e 20 passageiros. Treze pessoas sobreviveram.

De acordo com o delegado Tiago Luiz Lemos, o incêndio começou no cesto do balão, provavelmente após falha em um maçarico. Ao notar as chamas, o piloto tentou fazer um pouso forçado e orientou os passageiros a saltarem. Muitos conseguiram pular próximo ao solo, mas o balão alçou voo novamente com algumas vítimas ainda a bordo.

No ar, quatro pessoas pularam, e outras quatro morreram carbonizadas. A queda ocorreu na região de Cachoeira do Bom Jesus, área rural de Praia Grande.

O delegado-geral da Polícia Civil de SC, Ulisses Gabriel, declarou que a corporação, em conjunto com a Polícia Científica, vai investigar a causa da tragédia:

“Dia de luto”, escreveu em suas redes sociais.

Sobreviventes e feridos

Cinco feridos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, com queimaduras leves de 2º grau. Todos já receberam alta. As imagens da queda do balão circulam nas redes sociais e mostram o momento em que o cesto se desprende e a lona pega fogo no ar.

A empresa Sobrevoar, responsável pelo balão, informou que segue todas as normas da Anac e nunca havia registrado acidentes anteriormente.

Lista dos sobreviventes:

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Leciane Herrmann Parizotto

Thayse Elaine Broedbeck Batista

Marcel Cunha Batista

Claudia Abreu

Rodrigo de Abreu

Victor Hugo Mondini Correa

Laís Campos Paes

Tassiane Francine Alvarenga

Sabrina Patrício de Souza

Fernando da Silva Veronezi

Leonardo Soares Rocha

Luana da Rocha

(*) Com informações do UOL

