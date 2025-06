Amazonas reduziu homicídios em 16,3% em 2024, diz MJSP

O Amazonas reduziu em 16,35% o número de homicídios em 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. O estado alcançou a quarta maior redução da região Norte, segundo o Mapa da Segurança Pública divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

De janeiro a maio, o estado também registrou uma queda de 30% nos homicídios em números absolutos, de acordo com o levantamento feito pelo Centro Integrado de Estatística (Ciesp) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, atribui os resultados ao investimento do governo e à integração entre as forças de segurança.

“Isso mostra que os investimentos que estão sendo feitos pelo governo e a integração entre as polícias Militar, Civil com apoio da nossa Polícia Científica têm contribuído para essas reduções”, afirmou.

Segundo ele, os números demonstram que o estado está no caminho certo e a expectativa é de que os resultados melhorem ainda mais até o fim do ano.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas, também teve papel decisivo. Em 2024, a unidade já realizou 286 prisões de homicidas, com uma média de quase uma prisão por dia.

O Amazonas também apresentou destaque em outros indicadores de segurança:

O secretário Vinícius Almeida destacou o compromisso do governo estadual com a segurança pública:

“Os números mostram que estamos no caminho certo, com o compromisso do governador em tratar a segurança com estratégia desde o início da gestão”.