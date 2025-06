Unidades Móveis iniciam atendimentos em novos locais de Manaus

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher passam a atender em novos endereços nas zonas Leste e Sul de Manaus, a partir de segunda-feira (23).

O serviço itinerante continuará funcionando normalmente nas zonas Norte, Oeste e rural do município, ampliando o acesso à atenção primária à saúde para mulheres em áreas de vulnerabilidade.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, as unidades são fundamentais para levar serviços essenciais às mulheres que vivem em locais distantes da rede tradicional de saúde.

“São essas mulheres, que vivem em localidades mais distantes da rede municipal, as que mais precisam dos serviços da atenção primária”, destacou.

As estruturas móveis oferecem consultas, exames especializados como mamografia e ultrassonografia, além de ações de prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e colo do útero.

Desde julho de 2023, o projeto conta com três unidades móveis, e em abril de 2024, outras duas unidades passaram a atender a zona Sul e a área rural de Manaus.

Confira os endereços atualizados das unidades móveis:

Unidades que seguem nos mesmos locais:

As unidades oferecem atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, inclusive em pontos facultativos. Os serviços incluem:

Para ser atendida, a usuária deve apresentar documento de identidade e o cartão do SUS.

“Com esse serviço, a Semsa busca fortalecer o rastreio e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero”, reforçou Shádia Fraxe.