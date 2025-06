Bumbódromo terá visitação guiada durante o Festival de Parintins

O Bumbódromo de Parintins, palco do tradicional duelo entre os bois Caprichoso e Garantido, estará aberto ao público durante o 58º Festival de Parintins, entre os dias 25 e 29 de junho de 2025. A ação é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

A visitação será realizada com agendamento prévio e vagas limitadas, em grupos de até 40 pessoas, por horário. O agendamento começa nesta terça-feira (24/06), pelo site oficial Portal Cultura do AM. Os horários disponíveis são:

9h às 9h40

9h40 às 10h20

10h20 às 11h

11h às 11h40

O link para agendamento será aberto diariamente às 9h, um dia antes da visita, e fechado após o preenchimento das vagas.

Imersão cultural com teatro e tour pelo Bumbódromo

Além do tour pelo espaço, os visitantes poderão assistir ao espetáculo “Parintins, Folclore em Festa!”, apresentado pelos alunos do Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no hall do Bumbódromo.

O roteiro da visita inclui ainda:

Visitação à Galeria Cidade Aberta , com obras de arte expostas no local

, com obras de arte expostas no local Passeio pelas arquibancadas especiais

Acesso ao palco oficial onde se apresentam Caprichoso e Garantido

Organização e detalhes do agendamento

Segundo o diretor-geral do Circuito da Cultura 2025, Tiago Rocha, é necessário preencher um formulário com nome completo, CPF, data de nascimento e dados dos dependentes.

A expectativa é receber 160 pessoas por dia. Após o espetáculo, os visitantes serão divididos em 4 grupos de 10 pessoas para seguir o circuito de visitação.

Também responsável pela direção do espetáculo teatral, Tiago destaca que a proposta é proporcionar uma imersão cultural única, conectando o público à tradição do maior festival folclórico da Região Norte.

