ICMS em alta: comércio e serviços impulsionam arrecadação no Amazonas em 2025

Setor responde por mais da metade da receita estadual com ICMS e deve fechar o ano com R$ 9,34 bilhões em arrecadação, segundo a Fecomércio AM

Manaus (AM) – A arrecadação de ICMS no Amazonas segue em trajetória de alta em 2025, puxada principalmente pelos setores de comércio e serviços. De acordo com a edição de junho do Panorama Econômico do Amazonas, publicado pela Fecomércio AM, o Estado arrecadou R$ 3,61 bilhões entre janeiro e maio — um crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período de 2024, quando o montante foi de R$ 3,45 bilhões.

Somente em maio, o aumento foi de 7,9% frente ao mesmo mês do ano passado. A projeção da Fecomércio AM é que, até o fim de 2025, a arrecadação total desses setores com ICMS alcance R$ 9,34 bilhões, superando os R$ 8,93 bilhões registrados em 2024.

Comércio e serviços sustentam mais da metade da receita

O levantamento, feito com base em dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), aponta que o comércio e os serviços foram responsáveis por 52,4% de toda a arrecadação de ICMS até maio — consolidando-se como a principal base de sustentação da receita estadual.

Para Aderson Frota, presidente da Fecomércio AM, os números reforçam o papel central desses setores para o equilíbrio fiscal do Estado.

“Comércio e serviços não apenas movimentam a economia diariamente, como também são fundamentais para o equilíbrio das contas públicas. Estamos falando de atividades que geram emprego, distribuem renda e contribuem com mais da metade da arrecadação estadual”, destacou.

Sazonalidade e tendências

O Panorama Econômico também indica uma sazonalidade nas receitas ao longo do ano. Historicamente, o mês de março apresenta os menores volumes de arrecadação. Já o segundo semestre tende a ser mais aquecido, impulsionado por datas comerciais como Black Friday e Natal, além do pagamento do 13º salário.

Segundo a publicação, a arrecadação de ICMS é um termômetro importante para entender o dinamismo da economia local, refletindo diretamente o desempenho do consumo e da atividade empresarial em todo o Estado.

