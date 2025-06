Prefeitura de Tefé prorroga contrato de serviços contábeis com empresa alvo de ações

Aumento no valor do contrato

A Prefeitura de Tefé, a 529 quilômetros de Manaus, prorrogou por mais um ano o contrato com a empresa D M K Serviços de Contabilidade, responsável pela prestação de serviços técnicos e assessoria na área contábil da administração municipal. O novo prazo vai de 20 de junho de 2025 até 19 de junho de 2026.

Tefé prorroga contrato

A renovação foi formalizada por meio do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 028/2020, originalmente firmado em junho de 2020. Além da prorrogação, a prefeitura também autorizou um aumento no valor do contrato. O reajuste foi de R$ 5.875,00, elevando o custo total dos serviços de R$ 9.375,00 para R$ 15.250,00 — um acréscimo de 62,7%.

As demais condições do acordo firmado há cinco anos permanecem inalteradas. O documento foi assinado no dia 18 de junho de 2025 pelo prefeito de Tefé, Nicson Marreira Lima e foi publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas.

A empresa com o CNPJ 4.017.759/0001-38 fica localizada na rua Miranda Simões, no bairro Adrianópolis e tem como serviço principal atividade de contabilidade. O capital social é de R$ 100.100,00.

Conforme a Receita, o sócio com capital registrado é Ricardo Laurentino Koba. Já o sócio administrador é Dilson Marcos Kovalski.

Empresa alvo de duas ações

Em janeiro de 2024, a empresa D M K Serviços de Contabilidade foi alvo de duas ações civis públicas apresentadas pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM). Um contrato iniciado em 2017 com o município de Humaitá foi renovado anualmente sem licitação. Ao longo do período de contratação foram realizados ajustes no valores dos pagamentos, o que chamou atenção do MP.

Na época, o MP alegou haver indícios de ação dolosa com pagamentos fora do processo licitatório.

