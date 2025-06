Após rumores de racha, Tadeu de Souza e David Almeida aparecem juntos e negam crise política

Manaus (AM) – Em meio a especulações sobre um possível racha político, o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, participou, nesta quarta-feira (25), da inauguração do viaduto Rei Pelé, na Zona Leste de Manaus, ao lado do prefeito David Almeida. Durante o evento, ambos fizeram discursos que indicam que a parceria política permanece sólida, apesar dos rumores.

Tadeu elogiou a gestão de David à frente da Prefeitura de Manaus, destacando os avanços na mobilidade urbana e reafirmando o compromisso com o projeto político em comum. Sem citar diretamente as especulações, o vice-governador evitou polêmicas e preferiu destacar o histórico de amizade e parceria com o prefeito.

Já o prefeito David Almeida foi mais direto. Em seu discurso, mencionou que, nos últimos dias, tentaram colocá-lo em “rota de colisão” com seus principais aliados políticos, entre eles os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga, o vice-governador Tadeu de Souza e o vice-prefeito Renato Júnior.

“Há três dias me colocaram em rota de colisão com o senador Omar. Há três semanas, disseram que eu estava em conflito com o Renato. Na semana passada foi o Eduardo Braga. E agora, a bola da vez é o Tadeu. Não tem nada de errado”, rebateu David.

A presença de Tadeu ao lado de David na agenda pública reforçou o tom de desmentido coletivo e mostrou alinhamento entre os dois.

Histórico de parceria

Tadeu de Souza e David Almeida são amigos de infância. Tadeu foi chefe da Casa Civil durante a primeira gestão de David como prefeito e foi indicado pelo próprio David à vaga de vice-governador, na chapa encabeçada por Wilson Lima, nas eleições de 2022.

Atualmente, Tadeu ocupa a presidência municipal do Avante em Manaus, partido ao qual David também é filiado.

